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    Цуренко і Світоліна привітали Ястремську з перемогою на турнірі в Гуагіні

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    Даяна Ястремська - Цуренко і Світоліна привітали Ястремську з перемогою на турнірі в Гуагіні
    Даяна Ястремська

    У новому рейтингу WTA Ястремська піднялася на 34-е місце і стала наймолодшою представницею топ-40 рейтингу

    Провідні українські тенісистки Еліна Світоліна і Леся Цуренко привітали з другим одиночним трофеєм 18-річну українку Даяну Ястремську. Нагадаємо, Даяна виграла змагання в Гуагіні, поступаючись 2:5 у вирішальній партії.

    «Так тримати! Продовжуй відмінну роботу», - написала Світоліна в своєму Twitter.

    «Вітаю з великим досягненням, Даяно! Великий успіх!»? - також за допомогою Twitter похвалила юну українку Цуренко.

    У новому рейтингу WTA Ястремська піднялася на 34-е місце і стала наймолодшою представницею топ-40 рейтингу.

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