Фінал Ліга чемпіонів: Київ б’є світові рекорди цінами на оренду житла

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Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 26 травня о 21:45 на НСК «Олімпійський»

Футбольні фани погрожують Києву бойкотом через «космічні ціни» на готелі й апартаменти до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 26 травня. Ситуацію рятують небайдужі кияни.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів відбудеться 26 травня о 21:45 на НСК «Олімпійський». У фінал вийшли ФК «Реал Мадрид» та ФК «Ліверпуль».

У сезоні 2017/18 фінал Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок відбудеться 24 травня о 19:00 на стадіоні ім. Валерія Лобановського. У фіналі – ФК «Вольсбург» та ФК «Ліон».

Нагадаємо також, що у ніч із 26 на 27 травня роботу міського пасажирського транспорту продовжать на 3 години, організувавши перевезення існуючими маршрутами міського наземного пасажирського транспорту, які проходять біля станцій столичного метро (після проходження останніх поїздів).





Джерело: Deutsche Welle