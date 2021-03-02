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    Гравці «Шахтаря» «відривалися» на запальній вечірці перед програним матчем з «Зорею»

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    Відпочинок не пішов на користь донеччанам - Гравці «Шахтаря» «відривалися» на запальній вечірці перед програним матчем з «Зорею»
    Відпочинок не пішов на користь донеччанам

    На вечірці, яка відбулася в п'ятницю, 26 лютого, також були присутні дружини «гірників»

    У мережу потрапили відео, як футболісти донецького «Шахтаря» святкували день народження свого одноклубника Олексія Шевченка в київському ресторані «Маяк» на Дніпровській набережній.

    В опублікованих роликах можна побачити самого іменинника, Сергія Болбата, Сергія Кривцова, Миколу Матвієнка, Євгена Коноплянку, Максима Малишева та інших.

    На вечірці, яка відбулася в п'ятницю, 26 лютого, також були присутні дружини гравців «Шахтаря».

    Шевченко перейшов в донецький клуб влітку 2018 року з львівських «Карпат». У нинішньому сезоні за «гірників» він не провів ще жодної гри.

    Відео були зняті після повторного поєдинку з ізраїльським «Маккабі» (1:0). А вже через два дні у матчі з луганською «Зорею» донеччани з рахунком 0:1 зазнали поразки.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар»
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