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    На спортивного журналіста впав екран під час прямого ефіру (відео)

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    Конструкція притиснула журналіста до столу - На спортивного журналіста впав екран під час прямого ефіру (відео)
    Конструкція притиснула журналіста до столу

    Ведучого не було госпіталізовано і серйозних травм він не отримав

    На ведучого колумбійського спортивного каналу ESPN Colombia Карлоса Ордуса під час прямого ефіру впав екран.

    У мережі опублікований ролик з тим, що сталося. Зокрема, на ньому видно, як конструкція падає на чоловіка і за секунду придавлює журналіста до столу.

    Пізніше Ордус написав в Twitter, що його не було госпіталізовано і серйозних травм він не отримав.

    «Зі мною все добре. Слава богу, лікарі не виявили чогось серйозного – обійшлося без перелому», – повідомив він.

    Теги: Колумбія журналіст Південна Америка
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