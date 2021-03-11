На спортивного журналіста впав екран під час прямого ефіру (відео)

Ведучого не було госпіталізовано і серйозних травм він не отримав

На ведучого колумбійського спортивного каналу ESPN Colombia Карлоса Ордуса під час прямого ефіру впав екран.

У мережі опублікований ролик з тим, що сталося. Зокрема, на ньому видно, як конструкція падає на чоловіка і за секунду придавлює журналіста до столу.

El señor golpe que se acaba de llevar el Olímpico Orduz @orduzrubio en Espn Radio fue tremendo, ojalá no pase a mayores #ESPNRadioColombia pic.twitter.com/fsYtave0cy — Manuel Rojas (@RojasManuel) March 10, 2021

Пізніше Ордус написав в Twitter, що його не було госпіталізовано і серйозних травм він не отримав.

«Зі мною все добре. Слава богу, лікарі не виявили чогось серйозного – обійшлося без перелому», – повідомив він.