Переплутав? У соцмережі сміються із Зеленського, який у пості про Шевченка виставив не те фото

Замість портрета Шевченка допис проілюструваний картиною «Портрет невідомого»

Президент України Володимир Зеленський зробив допис у соцмережі Facebook до дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Також очільник держави запостив портрет молодої людини, очевидно думаючи, що то – юний Тарас. Про це написав журналіст Василь Зима на своїй сторінці в мережі Facebook.

Замість портрета Шевченка допис проілюструваний картиною «Портрет невідомого», яку великий українець написав у 1837−1838 роках. На малюнку зображений юний петербурзький франт із модною зачіскою.

«Чому його зобразив Шевченко – питання до біографів. Суть не в тому. Чому Зеленський вирішив, що на портреті – сам художник??? Але, власне, какая разніца?», – дивується Зима.

Картина «Портрет невідомого», виконана аквареллю на бристольскому картоні, зберігається в Національному музеї Тараса Шевченка.

Зазначимо, що під дописом Зеленського багато українців пишуть про те, що він зганьбився. «Навіть діти знають, що це не Шевченко», «Знову прокол», «Портрет невідомого», намальований Тарасом Шевченком, але це не портрет Шевченка. Прохвесіонали…», «А в чувака на портреті теж якесь свято?», – такі коментарі залишають обурені українці.

Із нагоди 207-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка, 9 березня, по всій Україні і в світу відбулися урочисті заходи та церемонії покладання квітів до пам’ятника Шевченку. Володимир та Олена Зеленські поклали квіти до пам’ятника Кобзареві в Києві.

Предстоятель ПЦУ блаженнійший митрополит Епіфаній розповів, що Шевченка намагалися представити атеїстом, бо він критикував тогочасну російську церкву.

Священики з Прикарпаття записали відео, де акапельно заспівали та прочитали вірші поета. У Криму українські музиканти записали реп на вірш Шевченка.