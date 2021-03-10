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    Засіб від незручних питань: прем'єр Таїланду обприскав журналістів дезінфектором (відео)

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    Прем'єр-міністр Таїланду Прают Чан-оха обурився на журналістів&nbsp; - Засіб від незручних питань: прем'єр Таїланду обприскав журналістів дезінфектором (відео)
    Прем'єр-міністр Таїланду Прают Чан-оха обурився на журналістів 
    Фото: CentralAsia

    Чан-оха обурився, коли його запитали про список потенційних кандидатів на міністерські посади

    Прем'єр-міністр Таїланду Прают Чан-оха розпилив засіб для дезінфекції на журналістів на пресконференції замість відповіді за запитання.

    Як повідомляє BBC, Чан-оха обурився, коли його запитали про список потенційних кандидатів на міністерські посади після того, як минулого тижня ув'язнили трьох міністрів за повстання під час протестів семирічної давнини.

    Чан-оха перервав брифінг, взяв пляшку засобу для дезифенкції, підійшов до журналістів і розпорошив на них антисептик, тримаючи перед обличчям маску. Представники ЗМІ здивувалися такому способу Чан-оха відповідати на запитання.

    Чан-оха є генералом армії у відставці й знаходиться при владі після військового перевороту 2014 року. Він вже має досвід неоднозначних дій щодо преси. Наприклад, у листопаді 2014-го він гладив журналіста по голові й смикав його за вухо, а у січні 2018 року витягнув свою картонну копію, аби уникнути відповіді на запитання.

    Також нагадаємо, що Таїланд скорочує обов’язковий карантин для іноземців. Крім того влада Таїланду дозволила туристам проводити карантин на яхті.

    Теги: ЗМІ Таїланд напад журналіст
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