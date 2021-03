Засіб від незручних питань: прем'єр Таїланду обприскав журналістів дезінфектором (відео)

Прем'єр-міністр Таїланду Прают Чан-оха розпилив засіб для дезінфекції на журналістів на пресконференції замість відповіді за запитання.

Як повідомляє BBC, Чан-оха обурився, коли його запитали про список потенційних кандидатів на міністерські посади після того, як минулого тижня ув'язнили трьох міністрів за повстання під час протестів семирічної давнини.

Чан-оха перервав брифінг, взяв пляшку засобу для дезифенкції, підійшов до журналістів і розпорошив на них антисептик, тримаючи перед обличчям маску. Представники ЗМІ здивувалися такому способу Чан-оха відповідати на запитання.

Thai prime minister Prayuth Chan-ocha sprayed hand sanitizer at journalists to avert answering questions on the latest cabinet pic.twitter.com/nZyMgcou58