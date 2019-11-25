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    Керівництво «Наполі» покарало футболістів за непокору

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    Нічия проти австрійців дорого коштує неаполітанцям - Керівництво «Наполі» покарало футболістів за непокору
    Нічия проти австрійців дорого коштує неаполітанцям
    footballpredictions.com

    Загалом гравців оштрафовано на суму в 2,5 мільйона євро

    Керівництво італійського «Наполі» оштрафувало футболістів команди за непокори. Загалом сума стягнень з усіх гравців сягає 2,5 мільйона євро, інформує Football Italia.

    Керівництво «Наполі» залишилося незадоволеним нічиєю в матчі групового етапу Ліги чемпіонів проти Зальцбурга – 1:1. Президент клубу наполягав, аби футболісти залишилися на базі та додатково тренувалися. Однак ті відмовилися виконувати наказ керівництва.

    Найбільший штраф має виплатити бразильський півзахисник Аллан – 220 тисяч євро. Він посварився з сином президента клубу Едо Де Лаурентисом, який обіймає в «Наполі» посаду віце-президента.

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