Керівництво «Наполі» покарало футболістів за непокору



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нічия проти австрійців дорого коштує неаполітанцям footballpredictions.com

Загалом гравців оштрафовано на суму в 2,5 мільйона євро

Керівництво італійського «Наполі» оштрафувало футболістів команди за непокори. Загалом сума стягнень з усіх гравців сягає 2,5 мільйона євро, інформує Football Italia.

Керівництво «Наполі» залишилося незадоволеним нічиєю в матчі групового етапу Ліги чемпіонів проти Зальцбурга – 1:1. Президент клубу наполягав, аби футболісти залишилися на базі та додатково тренувалися. Однак ті відмовилися виконувати наказ керівництва.

Найбільший штраф має виплатити бразильський півзахисник Аллан – 220 тисяч євро. Він посварився з сином президента клубу Едо Де Лаурентисом, який обіймає в «Наполі» посаду віце-президента.