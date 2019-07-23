Одноклубник Зінченка голкіпер Едерсон організував благодійний матч, в якому зробив дубль



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Відвідати матч міг кожен охочий, хто пожертвував кілограм продуктів, які після гри були передані знедоленим

Голкіпер «Манчестер Сіті» і збірної Бразилії Едерсон організував благодійний матч для допомоги знедоленим в своєму рідному місті Озаску, штат Сан-Паулу, в якому зумів забити два м'ячі.

Команда Едерсона зустрічалася з командою бразильського співака MC Guime. У матчі також взяли участь різні бразильські музиканти, захисник «Реала» Едер Мілітао, хавбек «Аякса» Давид Нерес і нападник «Манчестер Сіті» Габріел Жезус, який зіграв по тайму за обидві команди.

Зустріч завершилася внічию з рахунком 5:5. Едерсон грав у півзахисті і забив два голи. Один - з пенальті, інший - з гри. У дитинстві 25-річний бразилець виступав на позиції захисника, а також мав досвід гри в футзал.

Відвідати матч міг кожен охочий, хто пожертвував кілограм продуктів, які після гри були передані знедоленим. В результаті було зібрано більше 100 кілограмів їжі.

Джерело: Чемпионат.com