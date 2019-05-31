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    Удар Даяни Ястремської претендує на звання кращого за підсумками травня

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    Даяна Ястремська - Удар Даяни Ястремської претендує на звання кращого за підсумками травня
    Даяна Ястремська

    Проголосувати за один з ударів можна на офіційному сайті WTA-туру

    Офіційний сайт WTA оголосив список тенісисток, удари яких можуть бути відзначені в номінації «Удар травня 2019 року». На цю нагороду претендує і українка Даяна Ястремська. Також до переліку номінанток увійшли американка Серена Вільямс, румунка Сімона Халеп та представниця Чехії Маркета Вондроушова.

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    Проголосувати за один з ударів можна на офіційному сайті WTA-туру.

    Варто зазначити, що на звання кращого гравця минулого місяця претендують голландка Кікі Бертенс, румунка Сімона Халеп, британка Йоханна Конта і чешка Кароліна Плішкова.

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