Удар Даяни Ястремської претендує на звання кращого за підсумками травня



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Даяна Ястремська

Проголосувати за один з ударів можна на офіційному сайті WTA-туру

Офіційний сайт WTA оголосив список тенісисток, удари яких можуть бути відзначені в номінації «Удар травня 2019 року». На цю нагороду претендує і українка Даяна Ястремська. Також до переліку номінанток увійшли американка Серена Вільямс, румунка Сімона Халеп та представниця Чехії Маркета Вондроушова.

Проголосувати за один з ударів можна на офіційному сайті WTA-туру.

Варто зазначити, що на звання кращого гравця минулого місяця претендують голландка Кікі Бертенс, румунка Сімона Халеп, британка Йоханна Конта і чешка Кароліна Плішкова.