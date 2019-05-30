Каролін Возняцкі: запаморочливі фото білявки з Данії, яка цього року вже не тріумфує на Ролан Гаррос



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Каролін неодноразово знімалася в різноманітних рекламах, а також відвертих фотосесіях, завдяки своїй зовнішності вона була обличчям кількох торгових марок одягу

Білявка з Данії Каролін Возняцкі вибула з Ролан Гаррос вже після стартової гри. 13-а ракетка світу в трьох сетах поступилася 22-річній росіянці Вероніці Кудерметовій.

У грі, яка тривала 2 години і 6 хвилин, Возняцкі впевнено провела перший сет, який завершила з рахунком 6:0. Проблеми почалися зі стартом другої партії - Возняцкі двічі поспіль програла гейм на своїй подачі і програла сет з рахунком 3:6. У вирішальному третьому сеті датчанка також двічі програвала свою подачу і в результаті зазнала поразки в сеті - 3:6.

Каролін Возняцкі – 28-річна данська тенісистка польського походження; колишня перша ракетка світу в одиночному розряді; переможниця Australian Open-2018, фіналістка двох Мейджорів в одиночному розряді (Відкритий чемпіонат США 2009 та 2014 років); переможниця 33 турнірів WTA (з них 30 в одиночному розряді).

Каролін походить зі спортивної сім'ї. Батьки — польські емігранти. Батько — Пйотр Возняцьки, футболіст, грав у польських та німецьких клубах, пізніше переїхав у Данію грати у місцевому клубі. Мати — Анна, грала за польську збірну з волейболу. Брат Патрик — футболіст, грає у копенгагенському клубі.

Возняцкі вільно розмовляє данською, польською та англійською мовами.

Каролін неодноразово знімалася в різноманітних рекламах, а також відвертих фотосесіях, завдяки своїй зовнішності вона була обличчям кількох торгових марок одягу.