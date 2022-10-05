Україна подає заявку на проведення Чемпіонату світу з футболу у 2030 році

Заявка офіційно підтверджена на рівні футбольних асоціацій

Україна разом з Іспанією та Португалією подає заявку на проведення чемпіонату світу з футболу. Про це йдеться у пресрелізі представників трьох країн, який оприлюднила Українська федерація футболу.

«Федерація футболу Португалії та Королівська федерація футболу Іспанії залучили Україну до заявки на проведення Чемпіонату світу-2030. Обидві асоціації повідомили про своє прагнення УЄФА, який одразу висловив свою повну підтримку.

Приклад завзятості та стійкості українського народу надихає, тому ініціатива спрямована на здійснення внеску у відновлення країни у період відбудови завдяки силі футболу.

Кандидатури Португалії, Іспанії та України відповідатимуть всім критеріям та дедлайнам подачі заявки до ФІФА. Ми віримо, що футбольна сім’я всього світу підхопить та підтримає дану ініціативу. Ласкаво просимо, Україно, до заявки на Чемпіонат світу-2030!», – йдеться у повідомленні.

Про план подачі спільної заявки країнами уперше повідомило британське видання The Times у вівторок, 4 жовтня. За інформацією видання, подача спільної заявки була погоджена президентом України Володимиром Зеленським, а також урядами Іспанії та Португалії.

У середу, 5 жовтня, футбольні асоціації країн зібрали спеціальну пресконференцію. На ній вони підтвердили, що організовують спільну заявку на проведення ЧС-2030.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Російський футбольний союз (РФС) звернувся до УЄФА із вимогою дискваліфікувати головного тренера збірної України Олександра Петракова. Росіяни звинуватили спеціаліста в «недотриманні політичного нейтралітету» та «дискримінаційних висловлюваннях».