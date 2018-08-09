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    ФК «Маріуполь» поступився «Бордо» у домашньому матчі Ліги Європи

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    ФК «Маріуполь» поступився «Бордо» у домашньому матчі Ліги Європи

    Рахунок 1:3 залишає зовсім мало шансів на підсумковий успіх маріупольців

    У четвер, 9 серпня, «Маріуполь» у першому матчі кваліфікаційного раунду Ліги Європи зіграв з «Бордо».

    Українська команда надзвичайно вдало розпочала поєдинок і навіть вийшла вперед – точним ударом відзначився Мишньов.

    Але ще до перерви Ляборд оформив дубль, вивівши вперед французьку команду.

    Особливо прикро за другий гол, коли захисник віддав пас на Худжамова, і м’яч підскочив перед воротарем, чим дезорієнтував того, і суперник вдало підставив ногу.

    У другому таймі «Бордо» забило ще один гол, вигравши таким чином з рахунком 3:1.

    Ліга Європи з футболу

    Третій відбірний раунд

    ФК «Маріуполь» (Україна) – «Бордо» (Франція) – 1:3 (1:2)

    Гол: 1:0 – Мишньов (7), 1:1 – Ляборд (33), 1:2 – Ляборд (37), 1:3 – Чуаемі (49)

    «Маріуполь»: Худжамов, Биков, Яворський, Дава (Вакула, 66), Демірі, Мишньов, Піхальонок, Тищенко (Горбунов, 82), Полегенько, Чурко (Борячук, 46), Фомін.

    «Бордо»: Костіль, Гаїч (Левчук, 78), Кунде, Камано, Санхаре (Вада, 87), Чуаемі, Плашил, Ляборд, Пабло, Юссуф (Лерагер, 78), Пундже.

    Попередження: Чурко (41), Демірі (81)

    Матч-відповідь відбудеться 16 серпня.

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