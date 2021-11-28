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    Українка купила в Instagram водійське посвідчення і хотіла зареєструвати в «Дії»

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    Мешканка Калуша &laquo;прокололася&raquo; через власну необачність - Українка купила в Instagram водійське посвідчення і хотіла зареєструвати в «Дії»
    Мешканка Калуша «прокололася» через власну необачність
    Фото з відкритих джерел

    Суд оштрафував жінку за купівлю посвідчення водія

    Калуський міський суд Івано-Франківської області оштрафував Зоряну Цапів, яка в Instagram купила посвідчення водія та намагалася зареєструвати його в «Дії».

    Крім штрафу їй доведеться заплатити за проведення експертизи. Про це йдеться у вироку суду.

    Жінка під час судового засідання розповіла, що побачила у соцмережі оголошення про виготовлення фальшивого водійського посвідчення. Для цього вона передала шахраям свої паспортні дані та фото.

    За виготовлення документу жінка заплатила 5 тис. грн. І хотіла перевірити, чи зареєстроване посвідчення в застосунку «Дія», після чого її викликали до поліції.

    Жінка у злочині зізналася та просила суд її суворо не карати.

    Суд оштрафував жінку на 5,1 тис. грн, також вона сплатить 2 тис. грн за проведення експертиз.

    Нагадаємо, житель Луцька купив водійські права і поскаржився поліції, що їх нема у «Дії».

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    Теги: суд штраф жінка Instagram
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    Українка купила в Instagram водійське посвідчення і хотіла зареєструвати в «Дії»