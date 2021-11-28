Українка купила в Instagram водійське посвідчення і хотіла зареєструвати в «Дії»

Суд оштрафував жінку за купівлю посвідчення водія

Калуський міський суд Івано-Франківської області оштрафував Зоряну Цапів, яка в Instagram купила посвідчення водія та намагалася зареєструвати його в «Дії».

Крім штрафу їй доведеться заплатити за проведення експертизи. Про це йдеться у вироку суду.

Жінка під час судового засідання розповіла, що побачила у соцмережі оголошення про виготовлення фальшивого водійського посвідчення. Для цього вона передала шахраям свої паспортні дані та фото.

За виготовлення документу жінка заплатила 5 тис. грн. І хотіла перевірити, чи зареєстроване посвідчення в застосунку «Дія», після чого її викликали до поліції.

Жінка у злочині зізналася та просила суд її суворо не карати.

Суд оштрафував жінку на 5,1 тис. грн, також вона сплатить 2 тис. грн за проведення експертиз.

Нагадаємо, житель Луцька купив водійські права і поскаржився поліції, що їх нема у «Дії».