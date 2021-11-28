Суд надав запит Мін'юсту доставити Саакашвілі до зали засідань 29 листопада

Раніше Саакашвілі було відмовлено знаходитися у залі суду під час засідань

Тбіліський суд розгляне справу про розгін мітингу опозиції 7 листопада 2007 року і розгром офісу телекомпанії «Імеді», за якою експрезидент проходить обвинуваченим

Тбіліський міський суд направив запит в спеціальну пенітенціарну службу Мін'юсту Грузії із вимогою доставити експрезидента Михайла Саакашвілі в зал суду на чергове засідання, яке відбудеться 29 листопада. Про це в неділю повідомив адвокат колишнього грузинського лідера Бека Басилая, інформують ЗМІ.

«Суд вже відправив запит спеціальній пенітенціарній службі, вимагаючи доставити Михайла Саакашвілі на процес, який відбудеться завтра», – сказав він.

Тбіліський суд 29 листопада розгляне справу про жорсткий розгін мітингу опозиції 7 листопада 2007 року і розгром офісу телекомпанії «Імеді». У цій справі Саакашвілі проходить у якості обвинуваченого.

Раніше Мін'юст неодноразово відмовляв Саакашвілі в присутності в залі суду, виходячи із заходів безпеки і ризиків погіршення стану здоров'я. В якості альтернативи йому пропонували брати участь дистанційно або проводити судові засідання у в'язниці, проте цього засуджений не захотів.

Міністр юстиції республіки раті Брегадзе 22 листопада заявив, що якщо здоров'я Саакашвілі дозволить, то його зможуть доставити в зал засідань.

Нагадаємо, після припинення голодування поліпшується стан експрезидента Грузії, глави Виконавчого комітету реформ України Михайла Саакашвілі, який перебуває під вартою у грузинському військовому госпіталі.

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі погодився поїхати з тюремної лікарні до Тбілісі до військового шпиталю.

Напередодні ввечері повідомлялося, що стан Саакашвілі стабілізувався після втрати свідомості.

Як відомо, Саакашвілі після втрати свідомості перевели в реанімацію тюремної лікарні.

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