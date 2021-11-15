Житель Луцька купив водійські права і поскаржився поліції, що їх нема у «Дії»

За «липове» посвідчення водія хлопець заплатив 4 тис. грн

У Луцьку 19-річний юнак поскаржився патрульній поліції на відсутність у додатку «Дія» водійського посвідчення, яке він купив в інтернеті. Інцидент стався у суботу, 13 листопада, але відомо про нього стало у понеділок, після повідомлення пресслужби патрульної поліції. Зазначається, що за фейкове посвідчення лучанин заплатив 4 тис. грн. За фактом підроблення документу слідчі розпочали кримінальне провадження.

Як повідомила сьогодні пресслужба патрульної поліції області, виклик про шахрайство вони отримали у суботу, 13 листопада, близько 16:00. Заявник повідомив про те, що через інтернет він замовив собі посвідчення водія категорії А, перерахувавши за послугу 1000 грн.

Заявник зателефонував на лінію 102 та повідомив, що через мережу інтернет замовив собі посвідчення водія

«Опісля «документ» він забрав у відділенні пошти, яке знаходиться на вулиці Єршова, що у Луцьку, та оплатив ще 3000 гривень. Також його здивував той факт, що «документ» відсутній у додатку «Дія». Інспектори прибули на місце події та виявили у 19-річного заявника посвідчення водія з ознаками підробки документа», – йдеться у повідомленні.

На місце виїхала слідчо-оперативна група. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 358 ККУ (підроблення документів, вчинене за попередньою змовою осіб). Санкція статті передбачає обмеження волі до п'яти років або позбавлення волі на такий же термін.

До слова, з 5 листопада 2021 року посвідчення водія, яке було замовлено через «Електронний кабінет водія» або через «Дію», можна отримати у відділеннях «Укрпошти». Зазначається, що в «Електронному кабінеті водія» зареєстровано вже понад 1,8 млн користувачів, а обмін посвідчення водія здійснили 60,3 тис. українців.

Раніше також уряд вніс зміни до:

правил видачі водійських посвідчень;

правил підготовки водіїв.

Про всі ці зміни «Главком» детально розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Також протягом найближчого року в Україні має повернутися обов’язковий технічний огляд транспортних засобів. Його проходитимуть власники автомобілів та автопричепів. Все, що потрібно знати водіям про повернення техогляду, – у матеріалі за посиланням.

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