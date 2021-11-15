Житель Луцька купив водійські права і поскаржився поліції, що їх нема у «Дії»
За «липове» посвідчення водія хлопець заплатив 4 тис. грн
У Луцьку 19-річний юнак поскаржився патрульній поліції на відсутність у додатку «Дія» водійського посвідчення, яке він купив в інтернеті. Інцидент стався у суботу, 13 листопада, але відомо про нього стало у понеділок, після повідомлення пресслужби патрульної поліції. Зазначається, що за фейкове посвідчення лучанин заплатив 4 тис. грн. За фактом підроблення документу слідчі розпочали кримінальне провадження.
Як повідомила сьогодні пресслужба патрульної поліції області, виклик про шахрайство вони отримали у суботу, 13 листопада, близько 16:00. Заявник повідомив про те, що через інтернет він замовив собі посвідчення водія категорії А, перерахувавши за послугу 1000 грн.
«Опісля «документ» він забрав у відділенні пошти, яке знаходиться на вулиці Єршова, що у Луцьку, та оплатив ще 3000 гривень. Також його здивував той факт, що «документ» відсутній у додатку «Дія». Інспектори прибули на місце події та виявили у 19-річного заявника посвідчення водія з ознаками підробки документа», – йдеться у повідомленні.
На місце виїхала слідчо-оперативна група. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 358 ККУ (підроблення документів, вчинене за попередньою змовою осіб). Санкція статті передбачає обмеження волі до п'яти років або позбавлення волі на такий же термін.
До слова, з 5 листопада 2021 року посвідчення водія, яке було замовлено через «Електронний кабінет водія» або через «Дію», можна отримати у відділеннях «Укрпошти». Зазначається, що в «Електронному кабінеті водія» зареєстровано вже понад 1,8 млн користувачів, а обмін посвідчення водія здійснили 60,3 тис. українців.
Раніше також уряд вніс зміни до:
- правил видачі водійських посвідчень;
- правил підготовки водіїв.
Про всі ці зміни «Главком» детально розповідав у матеріалі за цим посиланням.
Також протягом найближчого року в Україні має повернутися обов’язковий технічний огляд транспортних засобів. Його проходитимуть власники автомобілів та автопричепів. Все, що потрібно знати водіям про повернення техогляду, – у матеріалі за посиланням.