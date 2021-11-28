Ексрозвідник Бурба судиться з державою через виселення з держдачі

Василь Бурба публічно заявив, що через тиск чинної влади у справі «вагнерівців» його та членів сім’ї виселили з «Конча-Заспи»

Президент Зеленський наголосив, що колишній очільник Головного управління розвідки Міноборони витратив 11 млн грн на ремонту будинку в «Конча-Заспі»

Колишній начальник Головного управління розвідки Міністерства оброни України Василь Бурба судиться з Державним управлінням справами через своє виселення з державної дачі «Конча-Заспа». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відомості Єдиного держреєстру судових рішень.

Цивільну справу розглядає Голосіївський районний суд Києва. Суд закінчив підготовче засідання і на 18 січня 2022 року призначив розгляд справи по суті.

Нагадаємо, що 26 листопада в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» Василь Бурба повідомив, що через тиск чинної влади у справі «вагнерівців», його та членів сім’ї виселили з «Конча-Заспи».

«Було передано пропозицію від керівництва Офісу президента, щоб я або командир спецназу спростував проведення операції (із захоплення «вагнерівців» – «Главком») (…). Я відмовився і через три дні мою сім’ю було виселено з будинку. Виселено яким чином? У п’ятницю вранці дружина з дітьми поїхала в школу, з дитиною молодшою. А після пів другої дня її не запустили на територію», – пояснив Бурба.

За словами ексочільника ГУР МО, невдовзі йому запропонували «вирішити питання» – все ж визнати, що операції із захоплення «вагнерівців» не було. За це йому, нібито, пропонували повернення відомчого житла та посаду посла України в одній з далеких країн.

Крім цього, під час пресмарафону 26 листопада президент Володимир Зеленський обізвав Бурбу «авантюристом і аферистом», який за 11 млн грн зробив ремонт у «Конча-Заспі».

Як повідомляв «Главком», Голосіївський районний суд Києва зобов`язав Будинок відпочинку «Конча-Заспа» Державного управління справами не чинити перешкоди і забезпечити вільний доступ колишній міністерці охорони здоров’я Раїсі Богатирьовій та членам її сім`ї до домоволодіння на території державних дач.

Окрім Богатирьової, з державної дачі «Конча-Заспа» виселили колишнього голову Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації Володимира Семиноженка. Однак через суд він заборонив Будинку відпочинку «Конча-Заспа» Державного управління справами передавати в користування іншим особам будинок №78, яким ексчиновник користується з 2002 року. Наразі Семиноженко у суді оскаржує розірвання з ним договору.

Нагадаємо, що у травні 2021 року президент України Володимир Зеленський доручив Раді національної безпеки та оборони України провести аудит земель і резиденцій Конча-Заспи й Пущі-Водиці та встановити перелік осіб, які там проживають.

За словами Зеленського, землі та державні дачі масово роздавались за часів президентства Порошенка. Мова про майже 400 гектарів заповідної землі та понад 100 державних будівель і дач.

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