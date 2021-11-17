Українців обмежать у водійських правах. Названо тих, кому «пощастить»

Ті, хто вчився водити автомобілі з автоматичною коробкою передач, не матимуть права їздити на «механіці»

У майбутніх водіїв буде менше прав, ніж у їх досвідчених колег. Вже до кінця цього року частина українців не матиме права їздити на автомобілях з механічною коробкою передач, якщо екзамен вони здавали на автомобілі з автоматичною трансмісією.

«з 28 грудня у посвідченнях водія буде відмітка про складання практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач у вигляді коду «78». З ним водії зможуть керувати авто лише з автоматичною коробкою передач, а за її відсутності – з будь-якою», – йдеться у повідомлені Головного сервісного центру МВС.

Таке нововведення і відомстві пояснюють європейською практикою.

Проте спеціальні позначки для «автоматників» – це далеко не єдине нововведення, яке чекає на українських водіїв, як майбутніх, так і теперішніх.

Інші зміни у водійських правах

Окрім типу трансмісії водійське посвідчення нового зразка може містити і іншу інформацію про обмеження щодо керування транспортним засобом, накладені на громадянина. Їх причини можуть бути різними:

медичні показання – наявність у водія окулярів, контактних лінз, слухових апаратів, засобів для спілкування, протезів кінцівок;

обмеження на керування транспортним засобом тільки в денні години або в межах певного міста/регіону, або в радіусі декількох кілометрів від місця проживання.

Наприклад, якщо було скасування водійських прав або видача їх дубліката. У всіх цих випадках з’являться відповідні нові позначки в водійських правах.

Зміни у процедурі складання іспитів

Внесено зміни і до процедури складання іспитів на отримання водійських прав в Україні. У разі відкриття відразу двох категорій іспит здається за вищою з них. Такими вважаються категорії:

DE відносно D1E;

D відносно до D1;

CE відносно до C1E;

C відносно до C1;

A відносно до A1.

До того ж, результати теоретичного іспиту тепер є дійсними протягом двох років, але не більше терміну дії свідоцтва про закінчення автошколи.

Інші зміни для водіїв

Також протягом найближчого року в Україні має повернутися обов’язковий технічний огляд для всіх без виключення легковиків. Його проходитимуть власники автомобілів та автопричепів.

Детально про всі зміни, які чекають на водіїв наступного року, ми розповідали у матеріалі за цим посиланням.

Ще одне нововведення – нові правила дорожнього руху. Вони набрали чинності 1 листопада 2021 року. Зміни стосуються розмітки та знаків дорожнього руху. Також документ регулює рух велосипедистів, зокрема, розширює поняття велосипедної доріжки та вводить позначення велосипедної смуги та проїзду.

Детально про всі зміни до ПДР «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Також в Україні почали конфісковувати автомобілі. Нововведення стосується тих водіїв, які не сплачують штрафів за «значне» перевищення швидкості. Поки що умовною «цифрою реагування» обрано перевищення швидкості у 150 км на годину.

Виконавча служба за наявності законних підстав буде ініціювати та проводити спільно з працівниками МВС вилучення за борги автомобілів таких «швидкісних» порушників.

Причиною такої радикальної позиції Мін’юсту у справах щодо боржників стали резонансні ДТП у Харкові, де, за попередніми даними Нацполіції, швидкість автомобілів порушників перевищувала позначку у 180 км на годину.

Першим конфіскованим автомобілем став люксовий Mercedes. А незабаром черга дійшла і до не менш дорогої спортивної Audi.