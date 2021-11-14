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    Американці придумали, як не пускати п’яниць за кермо

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    На американські автомобілі встановлюватимуть алкозамки - Американці придумали, як не пускати п’яниць за кермо
    На американські автомобілі встановлюватимуть алкозамки
    фото з відкритих джерел

    У США наполягають на тому, щоб оснащувати всі автомобілі спеціальними системами, що визначатимуть алкогольне сп’яніння водія

    Конгрес США задумався про те, щоб зобов'язати автовиробників обладнати нові моделі алкозамками — пристроями, які не дозволяють запустити двигун без попереднього перевірки стану водія на алкогольне сп’яніння.

    Якщо концентрація алкоголю в повітрі, що видихається, виявиться вищою за норму, запуск мотора буде заблокований.

    Як повідомляє агентство Associated Press, обов'язкове встановлення алкозамків є лише одним із заходів американської влади, спрямованих на підвищення рівня безпеки на дорогах на тлі зростаючої кількості жертв.

    За даними Національного управління безпеки дорожнього руху США, щорічно з вини нетверезих водіїв гине близько 10 тис. осіб, що становить майже 30% усіх дорожньо-транспортних пригод зі смертельним наслідком.

    Конгресмени мають намір знайти високотехнологічний спосіб утримати людей від керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, тому алкозамки можуть стати обов'язковими вже з 2026 року.

    У разі ухвалення відповідного закону мінтранс США протягом п'яти років шукатиме відповідну технологію для масового застосування на автомобілях. На програму підвищення безпеки дорожнього руху з американського бюджету виділено рекордну за останні десятиліття суму — близько $17 млрд.

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    Теги: ДТП ПДР
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    Американці придумали, як не пускати п’яниць за кермо