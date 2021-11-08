Влада показала, що буде з водіями, які не платять штрафи (фото, відео)

У Харкові у боржника забрали дорогий автомобіль

У Харкові показово наказали водія, який перевищував швидкість та не платив штрафи

В Україні покарали чергового порушника правил дорожнього руху, який не сплачує штрафів. Цього разу спіймали харків’янина, який, як стверджують представники влади, має борги за перевищення швидкості.

У водія конфіскували спортивний седан Audi RS7. В українських автосалонах така машина коштує близько 5 млн грн.

Допис про конфіскацію автомобіля оприлюднив Андрій Гайченко, заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби.

Влада почала конфісковувати автомобілі зовсім нещодавно. Нововведення стосується тих водіїв, які не сплачують штрафів за «значне» перевищення швидкості. Поки що умовною «цифрою реагування» обрано перевищення швидкості у 150 км на годину.

Виконавча служба за наявності законних підстав буде ініціювати та проводити спільно з працівниками МВС вилучення за борги автомобілів таких «швидкісних» порушників.

Треба відзначити, що законною підставою для конфіскації автомобіля може бути лише рішення суду.

Детально про те, хто може лишитися без автомобіля, «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.