Новинка від Tesla спалахнула під час руху та ледве не вбила водія (фото)

Найпотужніша Tesla Model S, яку було презентовано в червні 2021 року, спалахнула під час руху. Водій не одразу зміг вибратися із салону

Новинка від Tesla – найпотужніша версія Model S у модифікації Plaid – загорілася під час руху. Водій дивом вижив - електроніка через загоряння дала збій і заблокувала двері, через що чоловік не зміг відразу вибратися з салону.

Йому довелося з силою вибити двері, щоб вибратися з салону, при цьому електрокар продовжував рух.

Як розповів агентству Reuters власник електрокара, з моменту покупки пройшло всього лише три дні. Чоловік розповів, що машина буквально перетворилася на вогненну кулю, але при цьому після загоряння продовжила їхати і проїхала ще близько 12 метрів.

Інцидент стався в житловому районі, але, на щастя, ніхто не постраждав, включаючи водія. Він розповів, що це був «жахливий досвід», оскільки двері «Тесли» заблокувалися і йому довелося з силою вибивати їх, щоб вибратися з салону.

Найпотужніший електрокар Tesla був представлений 11 червня 2021 року. Ілон Маск зазначив, що крім тримоторної силової установки автомобіль отримав нову систему терморегуляції, завдяки якій він може стартувати з лонч-контролю кілька разів поспіль, як це без проблем робить Porsche Taycan.

Власник дефектного електрокара закликав компанію провести серйозне розслідування цього інциденту. Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) підтримала його позицію. Представники відомства зазначили, що зараз вони проводять власне розслідування, і якщо буде виявлено масовий виробничий дефект, який загрожує безпеці, то вони приймуть відповідні заходи.

Tesla Model S Plaid оснащується трьома електромоторами з сумарною піковою віддачею в 1034 кінські сили. Електрокар витрачає 2,1 секунди на розгін до 100 кілометрів на годину. Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 322 кілометра за годину.

В Україні електромобілі Tesla офіційно не представлено.