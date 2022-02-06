Британці склали рейтинг найбільш надійних вживаних автомобілів

Nissan Leaf назвали одним з найбільш надійних автомобілів

Британське видання оприлюднило рейтинг надійності автомобілів. У дослідженні взяли участь 14 тис. автовласників

Британське видання What Car поділилося результатами опитування про надійність автомобілів. У дослідженні взяли участь 14 тис. автовласників, що розповіли про поломки своїх машин за останні 12 місяців. На підставі цього було складено рейтинг найпроблемніших машин різних класів.

Також було визначено найнадійніші моделі, на які варто звернути увагу тим, хто обирає автомобіль на вторинному ринку.

Проблеми, з якими зіткнулися власники, класифікували за 15 категоріями, серед яких:

кузов;

мотор;

гальмівна система;

зчеплення та коробка передач;

паливна система;

мультимедійний комплекс та навігація;

оздоблення салону;

рульове управління;

підвіска;

кондиціонер;

акумулятор;

вихлопна система.

Список найбільш надійних вживаних автомобілів за версією британців має наступний вигляд (роки виробництва автомобілів, що потрапили до рейтингу):