В Україні з’явився найдорожчий спорткар Porsche (фото)

У Києві зняли рідкісний Porsche 918 Spyder. Це найкрутіший і найдорожчий «Порше» в Україні

В столиці зняли рідкісний Porsche 918 Spyder. Це найкрутіший і найдорожчий Порше в Україні. Як стверджують ЗМІ, він один-єдиний в нашій країні. Всього ж таких автомобілів випустили 918.

За чутками, тільки розмитнення цього гіперкара потягнуло на 9 мільйонів гривень. Тобто його ціна перевищує мільйон євро.

Porsche 918 Spyder - один з перших гібридних гіперкарів у світі. Його приводить в рух 4,6-літровий мотор і пара електромоторів (по одному на вісь). Разом вони розвивають 887 кінських сил 1280 Нм крутного моменту.

Така силова установка розганяє автомобіль до 100 кілометрів на годину за 2,6 секунди. А до 200 км/год – за 7,2 с.

Максимальна швидкість – 345 км/год. Це один з найшвидших суперкарів України. При цьому гібрид «Порше» може проїхати 30 кілометрів на електротязі і витрачає в середньому 3,5 літра пального на 100 кілометрів.