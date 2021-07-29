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    В Україні з’явився найдорожчий спорткар Porsche (фото)

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    Porsche 918 Spyder - В Україні з’явився найдорожчий спорткар Porsche (фото)
    Porsche 918 Spyder
    Фото: topgir.com.ua

    У Києві зняли рідкісний Porsche 918 Spyder. Це найкрутіший і найдорожчий «Порше» в Україні

    В столиці зняли рідкісний Porsche 918 Spyder. Це найкрутіший і найдорожчий Порше в Україні. Як стверджують ЗМІ, він один-єдиний в нашій країні. Всього ж таких автомобілів випустили 918.

    За чутками, тільки розмитнення цього гіперкара потягнуло на 9 мільйонів гривень. Тобто його ціна перевищує мільйон євро.

    Porsche 918 Spyder - один з перших гібридних гіперкарів у світі. Його приводить в рух 4,6-літровий мотор і пара електромоторів (по одному на вісь). Разом вони розвивають 887 кінських сил 1280 Нм крутного моменту.

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    В Україні з’явився найдорожчий спорткар Porsche (фото)
    В Україні з’явився найдорожчий спорткар Porsche (фото)
    В Україні з’явився найдорожчий спорткар Porsche (фото)
    В Україні з’явився найдорожчий спорткар Porsche (фото)
    В Україні з’явився найдорожчий спорткар Porsche (фото)
    В Україні з’явився найдорожчий спорткар Porsche (фото)

    Така силова установка розганяє автомобіль до 100 кілометрів на годину за 2,6 секунди. А до 200 км/год – за 7,2 с.

    Максимальна швидкість – 345 км/год. Це один з найшвидших суперкарів України. При цьому гібрид «Порше» може проїхати 30 кілометрів на електротязі і витрачає в середньому 3,5 літра пального на 100 кілометрів.

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    Теги: Porsche
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    В Україні з’явився найдорожчий спорткар Porsche (фото)