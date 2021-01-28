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    Експерти назвали топ-5 економічних дизельних автомобілів в Україні

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    Експерти назвали економічні дизельні автомобілі в Україні - Експерти назвали топ-5 економічних дизельних автомобілів в Україні
    Експерти назвали економічні дизельні автомобілі в Україні

    Які машини на дизелі не спустошать ваш гаманець

    Експерти видання Avtosota назвали економічні дизельні автомобілі, для заправки яких не потрібно багато грошей.

    Ці машини не спустошують гаманець господаря.

    Renault Duster

    Бюджетний кросовер Renault Duster подарує власнику безліч задоволення від водіння і збереже кошти. Витрата авто всього 4,6 літра.

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    Citroen C3 III

    Citroen C3 III пройшов модернізацію в 2016 році. Автомобіль отримав мотор BlueHDi на 1,6 літра потужністю 75 кінських сил. Максимальна швидкість авто становить 170км / год., а витрата всього 3,7 літра.

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    Peugeot 208

    Популярний в Європі дизельний автомобіль Peugeot 208 запропонований з чотирма варіантами моторів на 1,5 і 1,6 літра потужністю від 75 до 120 кінських сил. Найекономічніший варіант двигуна потужністю 100 кінських сил і витратою 3,2 літра.

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    Seat Arona

    У 2019 було випущено дві комплектації Seat Arona - з дизельним мотором об'ємом 1,6 літра потужністю 95 і 115 кінських сил. Витрата авто становить всього 4,1 літра дизеля.

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    Kia Sportage

    Дизельний варіант популярного в Україні кросовера Kia Sportage запропонована в трьох комплектаціях з двигунами на 1,6 і 2 літри потужністю від 115 до 180 кінських сил.

    Найекономічнішим варіантом є двигун CRDi на 1,6 літра потужністю 136 кінських сил. На 100 кілометрів кросовер витрачає всього 5,4 літра палива.

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    До слова, Red Bull Advanced Technologies, підрозділ відомого австрійського виробника енергетичних напоїв, і французька гоночна компанія Oreca виграли тендер на розробку концепту наступного покоління водневих гоночних автомобілів, які вийдуть на старт марафону «24 години Ле-Мана» в 2024 році.

    Теги: машини автомобіль тендер
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