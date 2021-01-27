Київ отримав сучасні автівки для ліквідації аварій на тепломережах (фото)

Спецтехніку Києва надало Агентство США з міжнародного розвитку

Сьогодні, 27 січня, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало Києву три аварійно-ремонтних автомобілі та одну пересувну діагностичну лабораторію для оперативного виявлення та усунення аварій на тепломережах міста. Ці авто загальною вартістю $735 тис. – допомога від USAID – дозволять КП «Київтеплоенерго» швидко відновлювати теплопостачання до помешкань киян після аварій на мережах і допоможуть поліпшити якість послуг для жителів міста.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«80% теплових мереж Києва – вкрай зношені, бо в їх ремонт і заміну десятиліттями не вкладали коштів. Тому, особливо під час опалювального сезону, у нас виникає багато аварій. Допомога, яку надає USAID, дозволить «Київтеплоенерго» оперативно виявляти й усувати аварійні пошкодження на тепломережах та поліпшить якість послуг для киян», – сказав під час церемонії передачі авто мер столиці Віталій Кличко.

Аварійні машини укомплектовані сучасним копальним, ріжучим та зварювальним обладнанням, а також переносним генератором, електроінструментом, захисним обладнанням, секціями трубопроводу та клапанами. Пересувна лабораторія дає змогу неінвазивно діагностувати, які ділянки системи мають найвищий ризик пошкодження та потребують профілактичного ремонту.

«Ці автомобілі збільшать надання безперебійних та надійних послуг мешканцям Києва. Надійність, ефективність та доступність сприяють задоволеності споживачів, що підвищує ймовірність своєчасної сплати рахунків за отримане тепло», – заявила Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

Обсяг робіт, який здійснюють передані автомобілі, дозволить «Київтеплоенерго» відновлювати теплопостачання для споживачів у середньому на 2,5 години швидше, тим самим скорочуючи час відключень, зменшуючи втрати, експлуатаційні витрати та покращуючи якість послуг з теплопостачання.

27 грудня 2018 р. КП «Київтеплоенерго» та Київська міська державна адміністрація підписали Меморандум з Європейським банком реконструкції та розвитку, Міжнародною фінансовою корпорацією та Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) про міжнародну співпрацю в модернізації та розвитку сектору тепло- та електропостачання Києва. Після передачі об’єктів теплопостачання у муніципальну власність у 2018 році Київтеплоенерго розпочало співпрацю з USAID задля покращення своїх послуг.