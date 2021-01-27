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    Серйозна ДТП у Києві: на місці дві «швидкі» (відео)

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    У ДТП потрапили три автомобілі - Серйозна ДТП у Києві: на місці дві «швидкі» (відео)
    У ДТП потрапили три автомобілі
    Фото: скріншот відео

    Автівки отримали серйозні механічні пошкодження

    Сьогодні, 27 січня, на проспекті Академіка Палладіна у Святошинському районі Києва сталась серйозна дорожньо-транспортна пригода.

    В аварію потрапили три автомобілі, повідомляє «Магнолія-ТВ».

    Усі автівки отримали серйозні механічні пошкодження.

    На місці аварії працюють дві карети швидкої допомоги. Лікарі оглянули водіїв і пасажирів автомобілів. До лікарні нікого не шпиталізували.

    На місці також працюють правоохоронці, які встановлюють всі обставини автопригоди.

    Через ДТП не проспекті утворився серйозний затор.

    Як повідомлялося, 26 січня на Новоірпінській трасі сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ автомобіль
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