Електричний кросовер Skoda: перші подробиці



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Skoda Enyaq

Опубліковано перші знімки електричного кросовера Skoda

В мережі опублікували перші, ще не офіційні, знімки Skoda Enyaq – першого електричного кросовера чеської марки. Публічний дебют новинки має відбутися до кінця 2020 року.

Судячи з фото, електрокар Skoda стане перелицьованою версією іншого кросовера – Volkswagen ID.4. У автомбілів буде загальна технічна начинка, в тому числі ідентичні батареї і електричні силові установки.

Для топ-версії Volkswagen ID.4 заявлена двомоторна силова установка потужністю 306 кінських сил, повний привід, літій-іонний акумулятор ємністю 83 кіловат-години, який забезпечить 500-кілометровий автономний пробіг на одній зарядці.

Skoda Enyaq

Для більш простих модифікацій запропонують єдиний 204-сильний електромотор на задній осі і менш продуктивну батарею.

Схожих характеристик можна очікувати від кросовера Skoda Enyaq.

Інтер'єр Enyaq буде виконаний за мотивами концепту Skoda Vision iV. У серійного кросовера залишиться «повітряний» сенсорний екран медіасистеми, цифрова приладова панель, бездротова зарядка для гаджетів. Кількість «фізичних» клавіш скоротиться до мінімуму.