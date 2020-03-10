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    Авто

    Електричний кросовер Skoda: перші подробиці

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    Skoda Enyaq - Електричний кросовер Skoda: перші подробиці
    Skoda Enyaq

    Опубліковано перші знімки електричного кросовера Skoda

    В мережі опублікували перші, ще не офіційні, знімки Skoda Enyaq – першого електричного кросовера чеської марки. Публічний дебют новинки має відбутися до кінця 2020 року.

    Судячи з фото, електрокар Skoda стане перелицьованою версією іншого кросовера – Volkswagen ID.4. У автомбілів буде загальна технічна начинка, в тому числі ідентичні батареї і електричні силові установки.

    Для топ-версії Volkswagen ID.4 заявлена двомоторна силова установка потужністю 306 кінських сил, повний привід, літій-іонний акумулятор ємністю 83 кіловат-години, який забезпечить 500-кілометровий автономний пробіг на одній зарядці.

    Skoda Enyaq
    Skoda Enyaq

    Для більш простих модифікацій запропонують єдиний 204-сильний електромотор на задній осі і менш продуктивну батарею.

    Схожих характеристик можна очікувати від кросовера Skoda Enyaq.

    Інтер'єр Enyaq буде виконаний за мотивами концепту Skoda Vision iV. У серійного кросовера залишиться «повітряний» сенсорний екран медіасистеми, цифрова приладова панель, бездротова зарядка для гаджетів. Кількість «фізичних» клавіш скоротиться до мінімуму.

    Інтер
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