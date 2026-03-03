Гендиректор Ford розібрав Tesla і був шокований тим, що побачив

Джим Фарлі заявив, що після аналізу Tesla Model 3 і китайського електрокара переглянув стратегію розвитку електромобілів Ford

Генеральний директор Ford Джим Фарлі розібрав Tesla Model 3 і китайський електромобіль, щоб порівняти їх із моделями своєї компанії, і заявив, що побачене змусило його змінити підхід до розвитку електрокарів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Supercar Blondie.

Наприкінці 2025 року Джим Фарлі розібрав Tesla Model 3 та один із китайських електромобілів до останнього гвинтика, щоб зрозуміти їхню конструкцію та порівняти з моделями Ford. «Коли ми розібрали перший Tesla Model 3, те, що ми виявили, було шокуючим», – сказав Фарлі.

За його словами, у Tesla Model 3 виявилося більш ніж на кілометр менше електропроводки, ніж у Ford Mustang Mach-E. Через це електрокросовер Ford має більшу вагу порівняно з конкурентами.

Фарлі пояснив, що додаткова маса змушує встановлювати більшу й дорожчу акумуляторну батарею, що впливає на собівартість і ефективність автомобіля. Після аналізу китайського електрокара гендиректор Ford заявив, що той виявився набагато досконалішим, ніж він очікував. Він звернув увагу на простішу конструкцію та меншу кількість електропроводки.

У висновку Фарлі вирішив переглянути стратегію розвитку електромобілів у компанії та створити окремий підрозділ Model E, який має зосередитися на вдосконаленні електричних моделей бренду.

Раніше Джим Фарлі висловив серйозне занепокоєння зростанням впливу китайського автопрому на світовому ринку, заявивши, що Китай має потенціал «вибити всіх з бізнесу».

До слова, в американському місті Атланта (штат Джорджія) розпочинається реалізація амбітного проєкту зі створення автоматизованої транспортної мережі Glydways. Замість традиційних автобусів пасажирів перевозитимуть невеликі електричні капсули, які рухаються виділеними напрямними. Система обіцяє швидкість метро за ціною автобусного квитка.

Система Glydways базується на використанні компактних електричних модулів, які рухаються вузькими напрямними завширшки близько двох метрів. Головна особливість – пряме сполучення. Кожна капсула веде пасажира від точки А до точки Б, не гаючи часу на проміжні зупинки, що є кроком уперед порівняно з громадським транспортом минулого покоління.