Головна Техно Авто
search button user button menu button

Гендиректор Ford розібрав Tesla і був шокований тим, що побачив

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Гендиректор Ford розібрав Tesla і був шокований тим, що побачив
Глава Ford розібрав Tesla і змінив курс компанії
коллаж: glavcom.ua

Джим Фарлі заявив, що після аналізу Tesla Model 3 і китайського електрокара переглянув стратегію розвитку електромобілів Ford

Генеральний директор Ford Джим Фарлі розібрав Tesla Model 3 і китайський електромобіль, щоб порівняти їх із моделями своєї компанії, і заявив, що побачене змусило його змінити підхід до розвитку електрокарів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Supercar Blondie.

Наприкінці 2025 року Джим Фарлі розібрав Tesla Model 3 та один із китайських електромобілів до останнього гвинтика, щоб зрозуміти їхню конструкцію та порівняти з моделями Ford. «Коли ми розібрали перший Tesla Model 3, те, що ми виявили, було шокуючим», – сказав Фарлі.

За його словами, у Tesla Model 3 виявилося більш ніж на кілометр менше електропроводки, ніж у Ford Mustang Mach-E. Через це електрокросовер Ford має більшу вагу порівняно з конкурентами.

Фарлі пояснив, що додаткова маса змушує встановлювати більшу й дорожчу акумуляторну батарею, що впливає на собівартість і ефективність автомобіля. Після аналізу китайського електрокара гендиректор Ford заявив, що той виявився набагато досконалішим, ніж він очікував. Він звернув увагу на простішу конструкцію та меншу кількість електропроводки.

У висновку Фарлі вирішив переглянути стратегію розвитку електромобілів у компанії та створити окремий підрозділ Model E, який має зосередитися на вдосконаленні електричних моделей бренду.

Раніше Джим Фарлі висловив серйозне занепокоєння зростанням впливу китайського автопрому на світовому ринку, заявивши, що Китай має потенціал «вибити всіх з бізнесу».

До слова, в американському місті Атланта (штат Джорджія) розпочинається реалізація амбітного проєкту зі створення автоматизованої транспортної мережі Glydways. Замість традиційних автобусів пасажирів перевозитимуть невеликі електричні капсули, які рухаються виділеними напрямними. Система обіцяє швидкість метро за ціною автобусного квитка. 

Система Glydways базується на використанні компактних електричних модулів, які рухаються вузькими напрямними завширшки близько двох метрів. Головна особливість – пряме сполучення. Кожна капсула веде пасажира від точки А до точки Б, не гаючи часу на проміжні зупинки, що є кроком уперед порівняно з громадським транспортом минулого покоління.

Читайте також:

Теги: Електромобілі автомобіль Tesla Ford

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Авто

Гендиректор Ford розібрав Tesla і був шокований тим, що побачив
Гендиректор Ford розібрав Tesla і був шокований тим, що побачив
Одна із головних трас країни – у критичному стані: фури втрачають колеса, а водії скаржаться на «місячний пейзаж»
Одна із головних трас країни – у критичному стані: фури втрачають колеса, а водії скаржаться на «місячний пейзаж»
У США іспити для далекобійників стануть виключно англомовними
У США іспити для далекобійників стануть виключно англомовними
США готується до запуску мережі безпілотних капсул замість автобусів
США готується до запуску мережі безпілотних капсул замість автобусів
Компанія Маска отримала неприємний сюрприз на ринку Китая
Компанія Маска отримала неприємний сюрприз на ринку Китая
Кабмін повідомив, коли стартує ремонт стратегічних автошляхів
Кабмін повідомив, коли стартує ремонт стратегічних автошляхів

Новини

В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Сьогодні, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
Вчора, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
Вчора, 21:00
МПК заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
Вчора, 16:37
ФІДЕ пояснила повернення прихильника війни проти України в рейтинг «помилкою»
Вчора, 13:31
Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Вчора, 08:35

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua