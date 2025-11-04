«Китай може вибити всіх із бізнесу»: керівник Ford б’є на сполох через електромобілі

Ford планує протистояти масштабам і технологіям китайського автопрому

Генеральний директор Ford Джим Фарлі висловив серйозне занепокоєння зростанням впливу китайського автопрому на світовому ринку, заявивши, що Китай має потенціал «вибити всіх з бізнесу», пише «Главком».

В інтерв'ю програмі CBS Sunday Morning Фарлі порівняв сучасну китайську автомобільну індустрію з японською в 1980-х роках, але назвав її «на стероїдах». Він наголосив, що такого рівня масштабу та ризику Сполучені Штати ще не бачили.

«У Китаї вже є достатньо заводів, щоб забезпечити весь ринок Північної Америки, залишивши нас без роботи. У Японії такого ніколи не було – це зовсім інший рівень загрози», – підкреслив керівник Ford.

Фарлі відкрито визнає технологічну перевагу китайських електромобілів. Він розповів, що особисто їздить на Xiaomi SU7 і називає його «високоякісним автомобілем із чудовим цифровим інтерфейсом». Керівник Ford продовжує користуватися китайським авто, аби «краще розуміти конкурентів, яких потрібно перемагати».

На думку Фарлі, китайські виробники мають не лише дешевше виробництво, але й передові технології, які задають нові стандарти для світової автоіндустрії.

Ця твереза оцінка стала поштовхом до внутрішніх змін у Ford. Компанія оголосила про розробку нового покоління компактних і доступних електромобілів.

Мета – створити виробничу систему, яка дозволить випускати електричний пікап вартістю близько 27 тисяч євро (приблизно $30 тис.). Це частина стратегії протидії агресивному розширенню китайських брендів, які вже домінують на багатьох світових ринках.

Попри те, що США запровадили 100% мито на китайські електромобілі, Фарлі вважає це лише тимчасовим бар'єром.

«Ми ведемо глобальну боротьбу не просто за частку ринку, а за саме майбутнє Ford, – сказав Фарлі. – Якщо ми програємо Китаю, у компанії не буде майбутнього».

