У США іспити для далекобійників стануть виключно англомовними

Поки що багато штатів дозволяють водіям складати іспити на отримання посвідчень водія іншими мовами

Адміністрація Дональда Трампа запроваджує суворі мовні вимоги для професійних водіїв у межах масштабної кампанії з підвищення безпеки на національних дорогах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Міністр транспорту Шон Даффі оголосив, що відтепер усі кандидати на отримання комерційних водійських прав (CDL) зобов'язані проходити тестування лише англійською мовою. За словами очільника відомства, водії, які керують величезними 36-тонними вантажівками, мають бути не лише технічно підготовленими, а й досконало знати національну мову для оперативного реагування на дорожні умови. Це рішення стало відповіддю на низку смертельних аварій за участю водіїв-мігрантів, чий низький рівень володіння мовою став критичним фактором ризику. Першим штатом, який уже скасував іспити іншими мовами, стала Флорида.

Водночас із мовними нововведеннями Міністерство транспорту розпочало масштабну зачистку ринку навчання, ініціювавши закриття 557 автошкіл, які видавали ліцензії без належної перевірки навичок. Адміністрація також посилює нагляд за транспортними компаніями: тепер федеральні інспектори проводитимуть регулярні перевірки на трасах та безпосередньо в офісах підприємств для верифікації документів і знання мови персоналом. Штати, які ігноруватимуть ці федеральні стандарти, ризикують втратити фінансування своїх дорожніх програм. Шон Даффі підкреслив, що влада рішуче налаштована ліквідувати всі корупційні лазівки та припинити діяльність шахрайських компаній, які занадто довго нехтували правилами безпеки в індустрії перевезень.

Як відомо, в американському місті Атланта (штат Джорджія) розпочинається реалізація амбітного проєкту зі створення автоматизованої транспортної мережі Glydways. Замість традиційних автобусів пасажирів перевозитимуть невеликі електричні капсули, які рухаються виділеними напрямними. Система обіцяє швидкість метро за ціною автобусного квитка.

Нагадаємо, січень 2026 року став одним із найважчих місяців для компанії Ілона Маска на ринку Китая. Роздрібні продажі Tesla обвалилися на 45% у річному вимірі, склавши лише 18 485 одиниць. Це найнижчий показник американського автовиробника з листопада 2022 року. Традиційна домінанта Tesla на китайському ринку дала тріщину.