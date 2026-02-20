США готується до запуску мережі безпілотних капсул замість автобусів

В Атланті відбудеться тест мережі футуристичного транспорту

В американському місті Атланта (штат Джорджія) розпочинається реалізація амбітного проєкту зі створення автоматизованої транспортної мережі Glydways. Замість традиційних автобусів пасажирів перевозитимуть невеликі електричні капсули, які рухаються виділеними напрямними. Система обіцяє швидкість метро за ціною автобусного квитка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр транспортних стратегій.

Система Glydways базується на використанні компактних електричних модулів, які рухаються вузькими напрямними завширшки близько двох метрів. Головна особливість – пряме сполучення. Кожна капсула веде пасажира від точки А до точки Б, не гаючи часу на проміжні зупинки, що є кроком уперед порівняно з громадським транспортом минулого покоління.

За координацію руху відповідає програмне забезпечення на основі штучного інтелекту. Воно об’єднує капсули у віртуальні «колони», підтримуючи таку щільність та стабільність руху, які недоступні на звичайних дорогах.

Пропускна спроможність такої дороги становитимек до 10 тис. пасажирів на годину, що відповідає показникам ліній метрополітену. Система працюватиме цілодобово без водіїв.

Пілотна ділянка довжиною 0,8 км з’єднає станцію ATL SkyTrain біля Міжнародного конференц-центру Джорджії з ареною Gateway Center Arena. Для перших випробувачів сервіс буде безкоштовним. У разі успіху мережу планують розгорнути по всьому регіону Атланти, з'єднавши аеропорти та приміські зони з високим трафіком.

Компанія-розробник стверджує, що будівництво напрямних Glydways відбувається значно швидше та дешевше, ніж прокладання трамвайних колій чи гілок метро.

Вартість поїздки для пасажирів планують утримувати на рівні звичайного автобусного квитка, що робить технологію доступною для широких верств населення.

