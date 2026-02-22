Головна Техно Авто
Одна із головних трас країни – у критичному стані: фури втрачають колеса, а водії скаржаться на «місячний пейзаж»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Одна із головних трас країни – у критичному стані: фури втрачають колеса, а водії скаржаться на «місячний пейзаж»
Ремонтувати вибоїни зможуть орієнтовно з березня, якщо температура підніметься до +10 градусів
фото з відкритих джерел

У темну пору доби ситуація ускладнюється: ями практично не видно, і кількість пошкоджених авто зростає

Одна з головних доріг країни – автошлях М05 «Київ – Одеса» – у критичному стані. Водії масово скаржаться, що дорога більше нагадує «місячний пейзаж», ніж міжнародну магістраль. На окремих ділянках видно численні глибокі вибоїни, які подекуди сягають 30 сантиметрів. У соцмережах публікують відео з Одещини, Кіровоградщини, Черкащини та Київщини – регіонів, якими проходить траса. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Єдиних новин».

На кадрах видно, як великовантажні автомобілі на швидкості влітають у ями, а деякі водії, намагаючись їх об’їхати, виїжджають на зустрічну смугу. Частина машин втрачає колеса або пробиває шини.

Водій Сергій, який понад 30 років за кермом, каже, що не пам’ятає дороги у такому стані. За його словами, ситуація різко погіршилася приблизно три тижні тому після періоду суцільної ожеледиці.

«Швидкість – 40–50 км/год, більше не можна їхати, бо поодбиваємо все. Бувають моменти, що виїжджають на зустрічну, щоб оминути ями, бо переїхати їх неможливо», – розповідає він.

Один із перевізників зерна зазначає, що через пошкодження шин частина його вантажівок не змогла дістатися до Одеси. «Колеса просто роззуваються. Машини стоять на дорозі», – каже підприємець.

У темну пору доби ситуація ускладнюється: ями практично не видно, і кількість пошкоджених авто зростає. На станціях техобслуговування фіксують наплив клієнтів – щовечора по кілька машин одночасно звертаються з однаковими проблемами.

У Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України пояснюють: капітального ремонту траси не проводили близько 20 років. Додатково ситуацію погіршили рясні опади та різкі перепади температур – від дощу до морозів у мінус 10-15 градусів. Через численні тріщини вода потрапляє в покриття, замерзає і руйнує його.

Інтенсивність руху також висока – понад 15 тисяч автомобілів на добу, що пришвидшує руйнування.

Дорожники працюють у посиленому режимі, однак наразі можуть застосовувати лише холодну асфальтобетонну суміш. Повномасштабний ремонт із використанням гарячого асфальту планують розпочати після стабільного потепління – орієнтовно з березня, якщо температура підніметься до +10 градусів.

В агентстві визнають, що через війну галузь роками недофінансована, а наявні кошти покривають лише першочергові потреби. Для масштабного відновлення знадобляться додаткові кошти.

Тим часом прем’єр-міністр Юлія Свериденко доручила профільним відомствам забезпечити готовність до поточного ремонту доріг, насамперед на маршрутах, важливих для оборони, логістики та роботи критичної інфраструктури.

Раніше народний депутат Ігор Фріс заявив про критичний стан автошляхів у своєму окрузі на Івано-Франківщині.

