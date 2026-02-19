Головна Техно Авто
Компанія Маска отримала неприємний сюрприз на ринку Китая

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Компанія Маска отримала неприємний сюрприз на ринку Китая
фото з відкритих джерел

Криза Tesla в Китаї відбулася на тлі збільшення продажів Xiaomi

Січень 2026 року став одним із найважчих місяців для компанії Ілона Маска на ринку Китая. Роздрібні продажі Tesla обвалилися на 45% у річному вимірі, склавши лише 18 485 одиниць. Це найнижчий показник американського автовиробника з листопада 2022 року.  Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Аutogeek.

Традиційна домінанта Tesla на китайському ринку дала тріщину.

Model Y, яка роками очолювала рейтинги, у січні 2026 року опустилася на 20-те місце серед усіх легкових автомобілів у Китаї.

Model 3 показала ще гірші результати: її продажі впали на 78% порівняно з минулим роком, склавши лише близько 8 тис. одиниць.

Головним винуватцем падіння Tesla стали успіхи технологічного гіганта Xiaomi, який агресивно увірвався в автомобільний сектор.

Новим лідером став кросовер Xiaomi YU7, запущений наприкінці 2025 року, з результатом 37 869 проданих авто за січень. Це вдвічі більше, ніж продажі Model Y.

Седан Xiaomi SU7 вперше за рік випуску випередив Model 3, реалізувавши понад 22 тис. одиниць. Китайські споживачі віддають перевагу Xiaomi через глибшу інтеграцію з екосистемою HyperOS та більш агресивне ціноутворення.

Щоб замаскувати падіння внутрішнього попиту, Tesla перетворила завод Giga Shanghai на експортний хаб.

Загалом із заводу вийшло 69 129 авто (+9,3% до минулого року). 73% всієї продукції (50 644 одиниці) було відправлено за межі Китаю. Це другий за величиною показник експорту в історії заводу. Для порівняння: у січні 2024 року на експорт йшло лише 44% машин.

До слова, те, що у 2011 році здавалося Ілону Маску неможливим, стало реальністю: за підсумками 2025 року китайська компанія BYD випередила Tesla, завоювавши статус найбільшого продавця електрокарів у світі. Згідно з останніми фінансовими звітами конкурентів, BYD реалізувала 2,26 млн одиниць суто електричних авто, продемонструвавши ріст на 28%. Водночас Tesla звітує про історичне падіння продажів на 8,6% – до 1,6 млн машин, що стало другим поспіль роком рецесії для американського виробника. 

Особливої значущості успіху BYD додає той факт, що компанія досягла лідерства, навіть не маючи доступу до американського ринку. Натомість для Tesla Китай залишається другим за важливістю регіоном збуту, де вона змушена витримувати шалений тиск з боку місцевих брендів. Четвертий квартал 2025 року став для компанії Маска особливо складним: після сплеску продажів у вересні, викликаного завершенням терміну дії державних податкових пільг у США, попит різко впав. Спроби врятувати ситуацію випуском дешевших модифікацій Model 3 та Model Y з меншим запасом ходу поки не дали очікуваного ефекту.

Теги: Китай Tesla авторинок

