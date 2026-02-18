Головна Техно Авто
Кабмін повідомив, коли стартує ремонт стратегічних автошляхів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Кабмін повідомив, коли стартує ремонт стратегічних автошляхів
Премʼєрка наголосила, що уряд шукає додаткове фінансування на ремонт доріг
фото: Агентство відновлення (ілюстративне)

За словами Свириденко, роботи почнуться, як тільки дозволятиме погода

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко доручила міністру розвитку громад та територій Олексію Кулебі разом з Державним агентством відновлення терміново забезпечити готовність до виконання поточного ремонту автомобільних доріг загального користування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу уряду.

«Насамперед це стратегічно важливі маршрути, які забезпечують логістику для потреб оборони, життєзабезпечення громад, а також роботу критичної інфраструктури. Роботи мають бути початі, щойно це дозволять погодні умови», – пояснила вона.

Глава уряду наголосила, що у державному бюджеті на 2026 рік передбачені видатки на ремонт автошляхів. За її словами, уряд працює над забезпеченням додаткового фінансування.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2025 року Кабмін спрямував понад 700 млн грн на ремонт автошляхів у прифронтових Сумській і Харківській областях, а також для Полтавської області.

Як повідомлялося, у 2025 році Київ масово ремонтував дороги. Перекриття, об’їзди й будівельна техніка стали звичним фоном для водіїв і пішоходів у різних районах міста – від спальних масивів до ключових транспортних розв’язок. 

До слова, служба відновлення та розвитку інфраструктури Івано-Франківської області передумала проводити капітальний ремонт ділянки дороги Івано-Франківськ-Бистриця, яка могла стати альтернативним шляхом до гірськолижного курорту «Буковель». Очікувана вартість робіт складала 2,4 млрд грн.

