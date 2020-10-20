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    Авто

    Honda перестане виробляти автомобілі на бензині

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    Honda перестане виробляти автомобілі на бензині - Honda перестане виробляти автомобілі на бензині
    Honda перестане виробляти автомобілі на бензині

    Компанія зробить ставку на гібридні і електричні машини

    Японська компанія Honda перестане виробляти для Європи автомобілі з бензиновим двигуном до кінця 2022 року.

    Про це пише The Times.

    До 2022 року Honda також має намір припинити в Європі виробництво дизельних автомобілів, оскільки вони втрачають популярність.

    Компанія зробить ставку на гібридні і електричні машини.

    Honda випускає в Європі гібриди CR-V і Jazz і електрокар Honda e.

    Раніше автовиробник планував відмовитися від автомобілів на бензиновому двигуні не до 2022, а до 2025 року.

    До слова, влада Каліфорнії планує з 2035 року заборонити продаж нових легкових і вантажних автомобілів з бензиновим двигуном, а мобільний агрегатор таксі Uber до 2030 року збирається використовувати в США, Канаді і Європі тільки електромобілі.

    Тesla розробляє електромобіль для середньостатистичного американця вартістю 25 тис. доларів.

    таксі США Електромобілі машини Uber
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