Honda перестане виробляти автомобілі на бензині
Компанія зробить ставку на гібридні і електричні машини
Японська компанія Honda перестане виробляти для Європи автомобілі з бензиновим двигуном до кінця 2022 року.
Про це пише The Times.
До 2022 року Honda також має намір припинити в Європі виробництво дизельних автомобілів, оскільки вони втрачають популярність.
Компанія зробить ставку на гібридні і електричні машини.
Honda випускає в Європі гібриди CR-V і Jazz і електрокар Honda e.
Раніше автовиробник планував відмовитися від автомобілів на бензиновому двигуні не до 2022, а до 2025 року.
До слова, влада Каліфорнії планує з 2035 року заборонити продаж нових легкових і вантажних автомобілів з бензиновим двигуном, а мобільний агрегатор таксі Uber до 2030 року збирається використовувати в США, Канаді і Європі тільки електромобілі.
Тesla розробляє електромобіль для середньостатистичного американця вартістю 25 тис. доларів.