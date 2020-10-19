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    У світі

    Вчені назвали нове слабке місце коронавірусу

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    Вчені назвали нове слабке місце коронавірусу
    Фото: Joe R. and Teresa Lozano Long School of Medicine

    Коронавірус використовує «молекулярні ножиці», без яких він не зможе розмножуватися

    Міжнародна група вчених США та Польщі назвала слабке місце SARS-CoV-2, яке може стати мішенню для нових лікарських препаратів. Виявилося, що коронавірус використовує «молекулярні ножиці», без яких він не зможе розмножуватися і відключати білки людини, важливі для імунної системи. Про це повідомляється в статті, опублікованій в журналі Science Advances.

    «Молекулярними ножицями» є фермент SARS-CoV-2-PLpro, який стимулює вивільнення білків, необхідних для реплікації вірусу, а також пригнічує такі молекули, як цитокіни і хемокіни, які грають роль сигналів для активації імунної системи, щоб та атакувала інфекцію. Фермент розрізає убиквитин і ISG15, порушуючи їх функції.

    Дослідники з'ясували, що SARS-CoV-2-PLpro можна заблокувати двома інгібіторами - VIR250 і VIR251. Ці сполуки розпізнають лише коронавірусний білок і не реагують на інші подібні білки в організмі людини.

    Те, як діє SARS-CoV-2-PLpro, відрізняє новий коронавірус від SARS-CoV-1 і MERS, які мають аналогічні ферменти. Однак вчені не знають, чи грає ця особливість вирішальну роль в тому, що коронавіруси по-різному впливають на людину.

    Раніше вчені Інституту біомедичних наук Університету штату Джорджія в США з'ясували, що три смертельно небезпечних коронавіруси Sars-CoV-2, Sars-CoV-1 і MERS-CoV можуть мати одні й ті ж вразливі місця, що дозволяє створити універсальний лікарський засіб проти цих патогенів.

    Тим часом у світі кількість інфікованих Covid-19 наближається до 40 млн.

    В Україні за минулу добу, 18 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 4 766 людей. Також відомо, що вчора 1 112 пацієнтів одужали, а 66 - померли від ускладнень.

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    США наука коронавірус
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