Водіям загрожують серйозні штрафи через лису гуму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За їзду зі стертою гумою можуть оштрафувати на 340 гривень

За повторне порушення водія можуть позбавити права керування авто на пів року

За стерту гуму на шинах, водіїв в Україні можуть оштрафувати, а при повторному порушенні - позбавити права керування на термін від трьох до шести місяців.

Про це пише Дорожній Адвокат.

Відзначається, що Правилами дорожнього руху забороняється експлуатація автомобіля з рівнем протектора шин, нижче дозволеного. Для легкових машин цей показник становить не менше 1,6 мм.

Отже, правила дорожнього руху забороняють кермувати транспортним засобом, якщо висота малюнку протектора нижча за певний показник для різного транспорту. Зокрема:

1,6 мм для легкових та вантажних автомобілів з масою до 3,5 т;

1,0 мм для вантажних авто з масою понад 3,5 т;

2,0 мм для автобусів;

0,8 мм для мотоциклів і мопедів.

Зношеність шин може стати причиною втрати керування автомобілем, збільшення гальмівного шляху і пошкодження самих шин.

Юристи уточнили, що за їзду зі стертою гумою можуть оштрафувати на 340 гривень (Ч.1 ст.121 КУпАП). Якщо ж таке порушення було вчинене повторно протягом року, то водія можуть позбавити права керування на строк від трьох до шести місяців (ч.4 ст.121 КпАП).

До слова, шахраї почали в своїх цілях використовувати систему автофіксації порушень правил дорожнього руху і тепер розсилають водіям постанови про штрафи. У зловмисників є адреси, прізвища, імена та по батькові водіїв. На ці адреси вони і посилають підроблені «листи щастя».

Також нагадаємо, що українським водіям приготували сюрприз: максимальну швидкість буде змінено.

Раніше поліція нагадала водіям про нові штрафи з 1 жовтня.