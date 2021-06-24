Кінець близько: штучний інтелект спрогнозував, коли «вимруть» бензинові автомобілі

Штучний інтелект допоміг дізнатися, коли електромобілі витіснять бензинові та дизельні автомобілі

Бензиновим та дизельним автомобілям жити лишилося вже недовго. Такого висновку дійшов штучний інтелект, який використала міжнародна консалтингова компанія Ernst & Young, пише Automotive News.

Якщо вірити прогнозам, які дав комп’ютер, вже за 12 років електромобілі переженуть за продажами автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння. А до 2045 року частка останніх складатиме менше відсотка.

Головна причина відносно швидкого «вимирання» машин з класичними двигунами – екологічна політика розвинених країн світу, в яких і знаходяться майже всі виробники автомобілів.

Дослідження Ernst & Young також свідчить, що електромобілі обженуть по продажах машини з двигунами внутрішнього згоряння на п'ять років раніше ніж передбачалося раніше. Щоправда, мова йде тільки про ключові світові ринки. У Європі, наприклад, це станеться вже в 2028 році. У Китаї і США - до 2033 та 2036 року відповідно.

Окрім законодавчих норм, драйверами популярності електрокарів стане інтерес з боку покупців. За даними аналітиків, під впливом пандемії люди частіше відмовляються від каршерінга на користь особистого транспорту, причому 30 відсотків опитаних хотіли б водити електрокара.

У дослідженні також йдеться про те, що Європа буде лідером з продажу електромобілів аж до 2031 року, поки це місце не займе Китай.