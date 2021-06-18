В Україні стартували продажі одного з найпопулярніших електромобілів в світі

Вперше в Україні офіційну прописку отримав один з найпопулярніших електромобілів в світі Nissan Leaf

Нарешті японці наважилися офіційно представити в Україні один зі світових бестселерів – Nissan Leaf. Звісно, що цей автомобіль вже давно можна купити у сірих дилерів, або привезти вживаний з Європи чи США (власне, всі так і робили). Але тепер «Ліф» з’явився і у офіційних дилерів Nissan в Україні.

Стартова ціна новинки – приблизно 35,5 тисячі доларів. За ці гроші місцевий офіс Nissan пропонує електрокар з батареєю на 40 кіловат-годин. У місті за циклом WLTP запас ходу моделі складає 389 кілометрів.

Щоб зарядити батарею від звичайної розетки, знадобиться 21 година. Якщо ж використовувати зарядку на 50 кіловат, то на зарядку від 20% до 80% піде всього година.

В салоні – мультимедійна система з 8-дюймовим сенсорним екраном і підтримкою Apple CarPlay та Android Auto.

Одна з фішок нового Nissan Leaf, яка доступна і в Україні, - це «розумна» педаль газу, яку в компанії називають e-Pedal. Нею можна управляти машиною, не використовуючи гальмо, а просто регулюючи силу натискання на газ.

Коли водій повністю відпускає акселератор, автоматично включається система рекуперації і механічні гальма, і автомобіль повністю зупиняється. Машина може стояти на місці навіть на крутих підйомах без натискання на гальмо.

Звичайну педаль гальм, як кажуть в Nissan, тепер можна буде використовувати тільки для різкого екстреного уповільнення.

В список систем безпеки української версії Leaf увійшли наступні системи:

контролю смуги руху;

контролю «сліпих» зон;

попередження про перехресний рух позаду;

екстрене гальмування.

В базі автомобіль пропонується в червоному кольорі. За інші кольори доведеться доплачувати. Наприклад, за Nissan Leaf білого кольору додатково просять 8 280 гривень. Кольорова гама «металік» коштуватиме 13 800 гривень, перламутр – 16 560 гривень. Двокольорове забарвлення кузова обійдеться в 27 600 гривень.

Нещодавно американські експерти назвали Nissan Leaf – одним з найкращих електромобілів, який можна купити на вторинному ринку. Які ще моделі потрапили до рейтингу, дивіться за цим посиланням.