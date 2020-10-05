  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Авто

    Компанія Mercedes-Benz презентувала лінійку дитячих колясок

    • Розсилка
    Колеса коляски копіюють оригінальні диски від Mercedes-AMG - Компанія Mercedes-Benz презентувала лінійку дитячих колясок
    Колеса коляски копіюють оригінальні диски від Mercedes-AMG

    У коляски будуть великі поворотні колеса з підвіскою для будь-якої місцевості

    Автовиробник Mercedes-Benz у співпраці компанією Hartan почав випускати дитячі коляски.

    Про це повідомляється в пресрелізі компанії.

    У Mercedes-Benz відмічають, що у коляски будуть великі поворотні колеса з підвіскою для будь-якої місцевості.

    «Стандартне гальмо, регулюєма по висоті ручка, центральна система фіксації і п'ятиточковий ремінь безпеки з плечовими накладками забезпечують максимальну безпеку на будь-якій місцевості», – йдеться на сайті компанії.

    Сидіння можна встановити як у звичайному положенні, так і проти ходу коляски, а можна відкинути спинку для відпочинку.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Компанія Mercedes-Benz презентувала лінійку дитячих колясок
    Компанія Mercedes-Benz презентувала лінійку дитячих колясок
    Компанія Mercedes-Benz презентувала лінійку дитячих колясок

    Для колясок Super Sports розроблений широкий асортимент аксесуарів: чохли для сидінь чорного і графітового кольорів, захист від сонця, сумка для сповивання і підгузників у стилі AMG.

    Колеса коляски копіюють оригінальні диски від Mercedes-AMG.

    Нагадаємо, у вересні Mercedes-Benz презентував свою першу водневу вантажівку.

    діти автомобіль транспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies