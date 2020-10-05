Компанія Mercedes-Benz презентувала лінійку дитячих колясок
У коляски будуть великі поворотні колеса з підвіскою для будь-якої місцевості
Автовиробник Mercedes-Benz у співпраці компанією Hartan почав випускати дитячі коляски.
Про це повідомляється в пресрелізі компанії.
У Mercedes-Benz відмічають, що у коляски будуть великі поворотні колеса з підвіскою для будь-якої місцевості.
«Стандартне гальмо, регулюєма по висоті ручка, центральна система фіксації і п'ятиточковий ремінь безпеки з плечовими накладками забезпечують максимальну безпеку на будь-якій місцевості», – йдеться на сайті компанії.
Сидіння можна встановити як у звичайному положенні, так і проти ходу коляски, а можна відкинути спинку для відпочинку.
Для колясок Super Sports розроблений широкий асортимент аксесуарів: чохли для сидінь чорного і графітового кольорів, захист від сонця, сумка для сповивання і підгузників у стилі AMG.
Колеса коляски копіюють оригінальні диски від Mercedes-AMG.
Нагадаємо, у вересні Mercedes-Benz презентував свою першу водневу вантажівку.