Митниця почала конфісковувати авто з США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Співробітники столичної митниці, які під час перевірки супутніх документів виявили сліди фальсифікації

На користь держави конфіскували вісім автомобілів загальною вартістю приблизно $40 тисяч

Київською митною службою було конфісковано вісім вживаних авто із США на користь держави. Усі ці автомобіль були доставлені в Україну через морський порт Одеси.

Розмитненням автомобілів займалися співробітники столичної митниці, які під час перевірки супутніх документів виявили сліди фальсифікації.

Продавцем всієї партії була вказана американська фірма, яка знаходиться в штаті Індіана. Правдивість вказаної інформації було перевірено, для чого в США подали відповідний запит і з’ясувалося, що вказана у документах до автомобілів фірма не має до них ніякого відношення, а рахунки-фактури липові.

Брокера, який цим займався та одержувачів автомобілів було запрошено для пояснень, але ніхто з них до митниці не з’явився. Відносно всіх учасників схеми складено протоколи за недотримання Митного кодексу України. Визначати покарання для них буде суд.

Таким чином, на користь держави конфіскували вісім автомобілів загальною вартістю приблизно $40 тисяч (близько 1 мільйона 133 тисяч гривень).

Нагадаємо, в Україні у першому кварталі 2020 свою першу реєстрацію пройшли 99,8 тис. легкових автомобілів (нових і розмитнених вживаних). З січня по березень 2020 року майже 12,3 тис. легкових автомобілів з американськими vin кодами отримали українську прописку, що на 42% більше, ніж роком раніше.

Як повідомлялося, в очікуванні доступного розмитнення власники авто на єврономерах масово отримують штрафи по 170 тисяч грн. Першими отримують протоколи громадяни, які після пом’якшення карантину перетинають митний кордон України.