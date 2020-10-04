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    Авто

    Експерти назвали автомобілі, які можуть швидко поржавіти після покупки

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    Навіть виробники зізнаються, що деякі їхні моделі страждають від іржі - Експерти назвали автомобілі, які можуть швидко поржавіти після покупки
    Навіть виробники зізнаються, що деякі їхні моделі страждають від іржі

    Автомобільні експерти склали список з 15 автомобілів, які все ще страждають корозією

    До купівлі нового автомобіля треба підходити відповідально, зважувати всі «за» і «проти», адже у автомобілів є певні недоліки, які варто враховувати. У деяких моделей залишилася актуальною проблема з іржею.

    Про це пише видання mashyna.com.ua.

    Зазначається, що автомобільні експерти склали список з 15 автомобілів, які все ще страждають корозією, незважаючи на прогресивність технологій:

    • Toyota Rav4;
    • Lexus LS;
    • Vauxhall Corsa;
    • Volkswagen Polo Hatch;
    • Nissan Altima;
    • Land Rover Range Rover Sport;
    • Jeep Wrangler;
    • Ford Fiesta;
    • BMW 3 Series;
    • Audi A3;
    • Mazda 3;
    • Mini Cooper;
    • Kia Forte;
    • Honda Civic;
    • Hyundai Sonata.

    Експерти відзначають, що велика кількість автомобілів з цього списку є дуже якісними. Але навіть виробники зізнаються, що деякі їхні моделі страждають від іржі. Наприклад, в 2013 році виробник Hyundai Sonata відкликав понад 200 тисяч авто через корозію.

    А виробники Honda неодноразово говорили про проблеми з іржею. З нею завжди стикалася модель Civic. Але оновлена версія більш стійка до корозії.

    Також деякі моделі Kia ржавіють всього через кілька років після покупки з салону.

    Крім того, іржа – усталена проблема для деяких моделей відомих марок: Audi, BMW, Volkswagen і Toyota, резюмують експерти.

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