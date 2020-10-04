Експерти назвали автомобілі, які можуть швидко поржавіти після покупки
Автомобільні експерти склали список з 15 автомобілів, які все ще страждають корозією
До купівлі нового автомобіля треба підходити відповідально, зважувати всі «за» і «проти», адже у автомобілів є певні недоліки, які варто враховувати. У деяких моделей залишилася актуальною проблема з іржею.
Про це пише видання mashyna.com.ua.
Зазначається, що автомобільні експерти склали список з 15 автомобілів, які все ще страждають корозією, незважаючи на прогресивність технологій:
- Toyota Rav4;
- Lexus LS;
- Vauxhall Corsa;
- Volkswagen Polo Hatch;
- Nissan Altima;
- Land Rover Range Rover Sport;
- Jeep Wrangler;
- Ford Fiesta;
- BMW 3 Series;
- Audi A3;
- Mazda 3;
- Mini Cooper;
- Kia Forte;
- Honda Civic;
- Hyundai Sonata.
Експерти відзначають, що велика кількість автомобілів з цього списку є дуже якісними. Але навіть виробники зізнаються, що деякі їхні моделі страждають від іржі. Наприклад, в 2013 році виробник Hyundai Sonata відкликав понад 200 тисяч авто через корозію.
А виробники Honda неодноразово говорили про проблеми з іржею. З нею завжди стикалася модель Civic. Але оновлена версія більш стійка до корозії.
Також деякі моделі Kia ржавіють всього через кілька років після покупки з салону.
Крім того, іржа – усталена проблема для деяких моделей відомих марок: Audi, BMW, Volkswagen і Toyota, резюмують експерти.