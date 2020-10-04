Експерти назвали автомобілі, які можуть швидко поржавіти після покупки



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Навіть виробники зізнаються, що деякі їхні моделі страждають від іржі

Автомобільні експерти склали список з 15 автомобілів, які все ще страждають корозією

До купівлі нового автомобіля треба підходити відповідально, зважувати всі «за» і «проти», адже у автомобілів є певні недоліки, які варто враховувати. У деяких моделей залишилася актуальною проблема з іржею.

Про це пише видання mashyna.com.ua.

Зазначається, що автомобільні експерти склали список з 15 автомобілів, які все ще страждають корозією, незважаючи на прогресивність технологій:

Toyota Rav4;

Lexus LS;

Vauxhall Corsa;

Volkswagen Polo Hatch;

Nissan Altima;

Land Rover Range Rover Sport;

Jeep Wrangler;

Ford Fiesta;

BMW 3 Series;

Audi A3;

Mazda 3;

Mini Cooper;

Kia Forte;

Honda Civic;

Hyundai Sonata.

Експерти відзначають, що велика кількість автомобілів з цього списку є дуже якісними. Але навіть виробники зізнаються, що деякі їхні моделі страждають від іржі. Наприклад, в 2013 році виробник Hyundai Sonata відкликав понад 200 тисяч авто через корозію.

А виробники Honda неодноразово говорили про проблеми з іржею. З нею завжди стикалася модель Civic. Але оновлена версія більш стійка до корозії.

Також деякі моделі Kia ржавіють всього через кілька років після покупки з салону.

Крім того, іржа – усталена проблема для деяких моделей відомих марок: Audi, BMW, Volkswagen і Toyota, резюмують експерти.