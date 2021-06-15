  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Легендарний позашляховик переведуть на водень

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Land Rover Defender - Легендарний позашляховик переведуть на водень
    Land Rover Defender
    Фото: Land Rover

    Land Rover Defender отримає силову установку, яка вироблятиме електроенергії із водню

    Компанія Land Rover оголосила про роботу над прототипом водневого Defender. Дорожні випробування новинки почнуться у Великобританії до кінця 2021 року.

    Автовиробник зазначає, що до 2030 року кількість водневих електромобілів має перевищити позначку в 10 мільйонів, а число заправних станцій для таких машин досягти 10 тисяч штук.

    Згідно представленої на початку 2021 року глобальної стратегії Jaguar Land Rover, Jaguar повністю перейде на електротягу вже в 2025 році, а Land Rover до того ж моменту буде продавати до 60 відсотків електромобілів. Зокрема, заплановано випуск батарейних Range Rover, Discovery і Defender.

    Defender в свою чергу може отримати і водневу версію - створення позашляховика з нульовим рівнем викидів є частиною проекту «Зевс», який частково фінансується державою.

    Згідно відео, яке опублікував автовиробник, позашляховик отримає пару балонів, в яких знаходиться водень під високим тиском. Місце традиційного двигуна внутрішнього згоряння зайняли електрохімічний генератор і передній електромотор, а ще один електродвигун відповідає за обертання задніх коліс.

    На сьогоднішній день в модельній лінійці Jaguar Land Rover є всього один автомобіль з нульовим рівнем викидів: це електрокар Jaguar I-Pace. Крім того, в гамі присутні плагін-гібриди Range Rover і Range Rover Sport PHEV, здатні проїжджати на електротязі близько 50 кілометрів.

    Теги: водень Land Rover Defender Land Rover
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Легендарний позашляховик переведуть на водень