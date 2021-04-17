Власники «євроблях» отримали черговий «подарунок» від депутатів

Верховна Рада подовжила пільговий період розмитнення автомобілів на європейських номерах

Верховна Рада проголосувала проекти законів № 4643-д і № 4644-д, які стосуються розмитнення автомобілів з європейською реєстрацією. Нардепи погодились ще раз надати пільговий режим для розмитнення «євроблях», що були ввезені до 31 грудня 2020 року.

Прийняті зміни до податкового та митного кодексів дозволяють, за умови добровільної сплати до Держбюджету 8500 гривень, протягом 180 днів пільгове митне оформлення легкових та вантажних автомобілів загальною масою до 3,5 тон, що були у використанні та віком 5 і більше років.

Нова формула нарахування акцизного податку не залежить від вартості машини, враховується тільки її вік, об’єм і тип двигуна.

Ставка = Ставка базова + Vе+ Fе

Де Ставка базова – це ставка податку в євро за одиницю транспортного засобу, що визначається виходячи з кількості років, що минули з року виготовлення авто та становить:

для авто віком від 5 до 9 років – 0 євро;

10 років – 25 євро;

11 років – 50 євро;

12 років – 75 євро;

13 років – 100 євро;

14 років – 125 євро;

15 і більше років – 150 євро.

Vе – ставка податку в євро за одиницю транспортного засобу, що визначається множенням об’єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння в куб. см. на коефіцієнт, що становить:

0,25 євро за 1 кубічний сантиметр об’єму циліндрів двигуна – для транспортного засобу з об’ємом двигуна внутрішнього згоряння до 2000 куб.см. включно;

0,2 євро за 1 кубічний сантиметр об’єму циліндрів двигуна – для транспортного засобу з об’ємом двигуна внутрішнього згоряння від 2001 до 3000 куб.см. включно;

0,25 євро за 1 кубічний сантиметр об’єму циліндрів двигуна – для транспортного засобу з об’ємом двигуна внутрішнього згоряння від 3001 до 4000 куб.см.включно;

0,35 євро за 1 кубічний сантиметр об’єму циліндрів двигуна – для транспортного засобу з об’ємом двигуна внутрішнього згоряння від 4001 до 5000 куб.см. включно;

0,5 євро за 1 кубічний сантиметр об’єму циліндрів двигуна – для транспортного засобу з об’ємом двигуна внутрішнього згоряння понад 5000 куб.см.

Fе – ставка податку в євро за одиницю транспортного засобу, що становить:

для бензинових та гібридних авто – 0 євро;

для дизельних або напівдизельних – 100 євро.

Пільговий режим не поширюється на транспортні засоби, якщо вони не відповідають екологічним нормам «Євро-2» і вище та/або мають російське походження або ввозяться з території РФ та/або з тимчасово окупованої території України.

Цей пільговий режим вводиться в дію через один місяць з дня опублікування Законів.

Джерело: Укравтопром