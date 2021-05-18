Міст «зрізав» дах у вантажівки: курйозне відео

Міст зрізав дах кузова вантажівки. Але вона продовжила рух

Курйозний інцидент трапився в США, в штаті Північна Кароліна. Міст зрізав дах кузова вантажівки. Проте водій наче цього не помітив і продовжив рух.

Залізничний міст знаходиться у місті Дарем. І він «спіймав» вже багато автівок. Місцева влада навіть намагалася вирішити проблему. У 2019 році конструкцію підняли на 20 сантиметрів, а перед мостом виставили яскраво-помаранчеву огорожу і вивісили безліч попереджувальних знаків.

Рішення допомогло лише частково. Судячи зі свіжих відео, вантажівки більше не застряють. Але в спробах протиснутися під конструкцією пошкоджують дах або зовсім його втрачають.

Це і відбулося з героєм цього відео, водій в якому вирішив проїхати під мостом 11 травня. Примітно, що після інциденту він продовжив їхати, залишивши на дорозі дах, складений гармошкою.

Не менш курйозний інцидент нещодавно стався у Словаччині. Поліцейські спіймали «двоповерховий» автомобіль. Відео та фото незвичного транспорту можна знайти за цим посиланням.