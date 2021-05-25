Українські водії платитимуть штрафи по-новому. В МВС розповіли як

Запрацював новий порядок сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху

Українці платитимуть штрафи за порушення правил дорожнього руху за новими правилам. Відповідний закон вступив в силу ще у квітні, нагадують в Міністерстві внутрішніх справ.

Тепер водії-порушники не будуть отримувати паперовий варіант вже сплаченої постанови, як це було раніше. Натомість, завдяки додатку «Штрафи ПДР», власник авто може налаштувати інформування про зафіксовані правопорушення або перевірити їх наявність онлайн.

Також у додатку «Штрафи ПДР» з’явилася нова опція — відтепер сплатити постанову про порушення можна за допомогою Apple Pay.

Додаток «Штрафи ПДР»

«В iOS-додаток «Штрафи ПДР» і телеграм-бот @ShtrafyPDR інтегрована можливість оплати за допомогою Apple Pay. Сплата штрафів стала ще зручніше! Окрім моніторингу винесених постанов за порушення правил ПДР та їх сплати, додатки на Android та iOS містять найактуальнішу карту розміщення камер фіксації перевищення швидкості», — зазначив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Гончаров.

Гончаров нагадав, якщо оплата штрафу була здійснена упродовж 10 банківських днів з моменту отримання постанови, то при сплаті надається знижка 50%. Окрім того, додаток «Штрафи ПДР» стане в пригоді тим водіям, які не є власниками транспортного засобу.

Закон регулює процедуру примусового виконання постанов щодо іноземців або осіб без громадянства, які ввезли транспортний засіб з іноземною реєстрацією на територію України. У разі несплати штрафу протягом 30 днів з дня набрання законної сили постанови, вона підлягає примусовому виконанню.

Джерело: ITC.ua