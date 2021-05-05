«Героїв паркування» не меншає: скільки автівок забрали з вулиць Києва у квітні
У Києві евакуацію порушникі здійснюють дев'ять компаній
У квітні з вулиць Києва було евакуйовано понад 6 тисяч автомобілів, припаркованих з порушенням правил дорожнього руху. Про це повідомляє «Київ паркувальний».
Звіт евакуацій за квітень:
- загальна кількість евакуйованих автомобілів – 6348
- загальна кількість компаній, які здійснюють евакуацію – 9
- загальна кількість задіяних евакуаторів – 67
Зазначимо, що що через Telegram бот @ParkingKyivBot всі охочі можуть:
- поскаржитись на київських «героїв з паркування»
- дізнатись чи був евакуйований автомобіль
- залишити пропозицію, скаргу, подяку Інспекції з паркування
Як повідомлялося, місто розглядає варіанти збільшення кількості паркувальних майданчиків та оптимізації паркувального простору. Також у столиці планують збільшити штатну чисельність інспекторів з паркування, вдосконалити систему їх навчання і запровадити нові критерії якості роботи інспекторського складу.
Також у Києві реалізується пілотний проєкт із автоматичної фотофіксації порушень правил паркування.
Після послаблення суворих обмежень у столиці розпочне працювати автоматична система фіксації порушень правил паркування