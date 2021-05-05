«Героїв паркування» не меншає: скільки автівок забрали з вулиць Києва у квітні

У квітні на вулицях Києва було задіяно 67 евакуаторів

У Києві евакуацію порушникі здійснюють дев'ять компаній

У квітні з вулиць Києва було евакуйовано понад 6 тисяч автомобілів, припаркованих з порушенням правил дорожнього руху. Про це повідомляє «Київ паркувальний».

Звіт евакуацій за квітень:

загальна кількість евакуйованих автомобілів – 6348

загальна кількість компаній, які здійснюють евакуацію – 9

загальна кількість задіяних евакуаторів – 67

Зазначимо, що що через Telegram бот @ParkingKyivBot всі охочі можуть:

поскаржитись на київських «героїв з паркування»

дізнатись чи був евакуйований автомобіль

залишити пропозицію, скаргу, подяку Інспекції з паркування

Як повідомлялося, місто розглядає варіанти збільшення кількості паркувальних майданчиків та оптимізації паркувального простору. Також у столиці планують збільшити штатну чисельність інспекторів з паркування, вдосконалити систему їх навчання і запровадити нові критерії якості роботи інспекторського складу.

Також у Києві реалізується пілотний проєкт із автоматичної фотофіксації порушень правил паркування.

Після послаблення суворих обмежень у столиці розпочне працювати автоматична система фіксації порушень правил паркування

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