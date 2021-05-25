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    У Києві підліток упав зі скутера майже під колеса автівки (фото, відео)

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    ДТП сталася на вулиці Набережно-Рибальській - У Києві підліток упав зі скутера майже під колеса автівки (фото, відео)
    ДТП сталася на вулиці Набережно-Рибальській
    Фото: Магнолія-ТВ

    Скутериста з травмами забрали до лікарні медики швидкої допомоги

    Сьогодні, 25 травня, на вулиці Набережно-Рибальській поблизу Північного мосту сталася автопригода: 17-річний підліток не впорався із керування та впав зі скутера. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

    За попередніми даними, хлопчину автомобілі «не підрізали», він впав сам.

    Свідки на авто розповіли, що рухалися вулицею Набережно-Рибальською, аж раптом у крайній правій смузі зі свого залізного коня впав скутерист майже під колеса авто.

    Хлопець травмувався. На місце події прибула швидка. Із підозрою на перелом ноги підлітка госпіталізували до лікарні.

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    У Києві підліток упав зі скутера майже під колеса автівки (фото, відео)
    У Києві підліток упав зі скутера майже під колеса автівки (фото, відео)
    У Києві підліток упав зі скутера майже під колеса автівки (фото, відео)

    Поліція на той час ще не приїхала. А товариші травмованого забрали його скутер у невідомому напрямку.

    ДТП спричинила ускладнення руху і затор.

    Як повідомлялося, нещодавно на вулиці Вадима Гетьмана в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода з перекиданням. Попередньо, водій автомобіля Chevrolet не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з автомобілем Ford, у результаті перший перекинувся на дах.

    25 травня на Хрещатику сталася ДТП за участі трьох автомобілів.

    Теги: ДТП Київ водій автомобіль скутер
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    У Києві підліток упав зі скутера майже під колеса автівки (фото, відео)