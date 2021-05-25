У Києві підліток упав зі скутера майже під колеса автівки (фото, відео)

Скутериста з травмами забрали до лікарні медики швидкої допомоги

Сьогодні, 25 травня, на вулиці Набережно-Рибальській поблизу Північного мосту сталася автопригода: 17-річний підліток не впорався із керування та впав зі скутера. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

За попередніми даними, хлопчину автомобілі «не підрізали», він впав сам.

Свідки на авто розповіли, що рухалися вулицею Набережно-Рибальською, аж раптом у крайній правій смузі зі свого залізного коня впав скутерист майже під колеса авто.

Хлопець травмувався. На місце події прибула швидка. Із підозрою на перелом ноги підлітка госпіталізували до лікарні.

Поліція на той час ще не приїхала. А товариші травмованого забрали його скутер у невідомому напрямку.

ДТП спричинила ускладнення руху і затор.

Як повідомлялося, нещодавно на вулиці Вадима Гетьмана в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода з перекиданням. Попередньо, водій автомобіля Chevrolet не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з автомобілем Ford, у результаті перший перекинувся на дах.

25 травня на Хрещатику сталася ДТП за участі трьох автомобілів.