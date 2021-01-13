За рік на Київщині лихачі за кермом авто влаштували понад 2 тис. ДТП

За рік на Київщині за перевищення швидкості притягнуто до відповідальності понад 20 тис. водіїв

Жертвами ДТП внаслідок перевищення швидкості стали майже 30 осіб

Впродовж 2020 року на дорогах Київської області з вини водіїв, які порушили швидкісний режим руху, трапилось 2156 ДТП, внаслідок яких 28 осіб загинуло та 413 травмовано. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Патрульна поліція продовжує контроль за водіями, які перевищують дозволену швидкість руху на дорогах.

Так, за минулий рік до адміністративної відповідальності патрульними Київщини притягнуто понад 20 тисяч водіїв.

Правоохоронці нагадали, що за допомогою приладу TruCAM здійснюється контроль за дотриманням швидкісного режиму на автомобільних дорогах державного значення Київської області:

М-03 Київ — Харків — Довжанський

М-05 Київ — Одеса

М-06 Київ — Чоп

М-07 Київ — Ковель

«Дотримуйтесь встановленої швидкості руху та будьте особливо уважними під час проїзду поблизу навчальних закладів, зупинок громадського транспорту та місць відпочинку дітей. Не наражайте на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху!» — закликають правоохоронці.

Як повідомлялося, 12 січня у с. Фурси Білоцерківського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів: зіткнулись ВАЗ 2108, Renault Kangoo та Chevrolet Aveo.

9 січня у місті Бориспіль сталося зіткнення двох авто: Renault Kangoo та Chevrolet Aveo. Один із учасників пригоди зник з місця ДТП. Згодом патрульні затримали його. Водій перебував у стані алкогольного сп'яніння.