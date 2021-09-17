В США пожежа знищила автомобілі, які виставили на продаж (відео)

В США вживані автомобілі, які мали продати, загорілися на стоянці. Згоріло, щонайменш, 40 машин

На стоянці вживаних автомобілів в США сталася велика пожежа. В результаті близько 40 машин так і не дочекалися нових власників. Причини загоряння достовірно невідомі. Імовірно, все сталося через удар блискавки. Поліція веде розслідування, повідомляє видання «Автоцентр».

У ліквідації пожежі брали участь кілька десятків співробітників екстрених служб. Гасіння масштабної пожежі зайняло близько двох годин. Для порятунку уцілілих машин використовували спеціальний тягач, за допомогою якого їх переміщали в безпечне місце.

Серед тих, кому не пощастило, – Chrysler 200, Kia Soul, Jeep Renegade і Mercedes E-Class. На жаль, на відеозаписі з місця інциденту більше нічого не вдалося розглянути. Більшість автомобілів на той момент вже перетворилися на купу металу.

Про загиблих і постраждалих в результаті пожежі не повідомляється.