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    В США пожежа знищила автомобілі, які виставили на продаж (відео)

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    Пожежа знищила автомобілі, які мали продати з аукціону - В США пожежа знищила автомобілі, які виставили на продаж (відео)

    Пожежа знищила автомобілі, які мали продати з аукціону

    Скріншот з відео

    В США вживані автомобілі, які мали продати, загорілися на стоянці. Згоріло, щонайменш, 40 машин

    На стоянці вживаних автомобілів в США сталася велика пожежа. В результаті близько 40 машин так і не дочекалися нових власників. Причини загоряння достовірно невідомі. Імовірно, все сталося через удар блискавки. Поліція веде розслідування, повідомляє видання «Автоцентр».

    У ліквідації пожежі брали участь кілька десятків співробітників екстрених служб. Гасіння масштабної пожежі зайняло близько двох годин. Для порятунку уцілілих машин використовували спеціальний тягач, за допомогою якого їх переміщали в безпечне місце.

    Серед тих, кому не пощастило, – Chrysler 200, Kia Soul, Jeep Renegade і Mercedes E-Class. На жаль, на відеозаписі з місця інциденту більше нічого не вдалося розглянути. Більшість автомобілів на той момент вже перетворилися на купу металу.

    Про загиблих і постраждалих в результаті пожежі не повідомляється.

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    Теги: пожежа ДТП США
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    В США пожежа знищила автомобілі, які виставили на продаж (відео)