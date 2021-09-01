Поїзд протаранив вантажівку, яка не встигла переїхати колію (відео)

Поїзд врізався у вантажівку, яка перевозила «вітряк»

В США вантажний поїзд протаранив вантажівку, яка перевозила лопать вітрової турбіни

В Техасі альтернативна енергетика зіткнулася з вантажним локомотивом у прямому сенсі цього слова. Поїзд протаранив лопать вітрової турбіни, яку перевозила вантажівка. Водій останньої не встиг переїхати залізничну колію.

Проблема виникла, коли далекобійнику довелося повертати з великогабаритним вантажем. Але локомотив не лишив часу на роздуми.

На щастя, ніхто із людей не постраждав. Хоча, очевидно, що вантажівка та лопать тепер потребують серйозного ремонту. Чи зазнав серйозних ушкоджень локомотив, невідомо.

Друге відео показує інцидент з іншого боку залізничної колії.

Місцева поліція повідомила, що окрім вантажівки та «вітряка» також було пошкоджено декілька легкових автомобілів на парковці, комерційна будівля та інженерні споруди залізниці.

Місцеві жителі зазначають, що зазвичай вантажівки для перевезення таких вантажів використовують інший переїзд, де немає повороту. Напевно, цей водій цього не знав.